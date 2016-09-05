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Пограничники РФ помогли вернуться домой эстонцам, которых не пустили на Украину из Крыма

Политика
5 сентября, 8:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Джанкой" на севере Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские пограничники помогли вернуться на родину семье из Эстонии, которую их украинские коллеги не пустили в свою страну на границе с Крымом. Об этом сообщило крымское пограничное управления ФСБ РФ.

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"Зарубежные гости, отправляясь на отдых сначала в Россию, а затем на Украину, пересекли границу в Псковской области по однократным визам, рассчитанным на одно посещение РФ", - пояснили в управлении. При этом, представитель ведомства рассказал, что пограничники предупреждали эстонскую семью, что украинская сторона их может не пустить на границе с Крымом, но иностранцы были "тверды в своем решении".

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Джанкой" на севере Крыма, который был создан на границе с Украиной после вхождения республики в состав России в марте 2014 года. В настоящее время его используют для пересечения границы с основном граждане Украины. Этим летом был зафиксирован ряд случаев, когда украинские пограничники отказывали иностранцам, в том числе гражданам Евросоюза, во въезде в свою страну через этот пункт пропуска. Такая же ситуация случилась и с семьей из Прибалтики. Хотя изначально эстонцы, не прислушиваясь к советам российских стражей порядка, настаивали на том, что они, как "граждане ЕС, не должны иметь при себе никаких специальных разрешений или специальной визы для въезда в Украину".

"Жителей Прибалтики на Украину не пустили. Ввиду отсутствия у них виз для законного пребывания на территории РФ, пограничники незамедлительно связались с представительством МИД России в Симферополе для оформления соответствующих документов, а на время процедуры обеспечили эстонскую семью комфортной комнатой для ожидания. Через четыре часа граждане Эстонии, получив транзитные визы сроком на пять дней, благополучно убыли из пункта пропуска", - говорится в сообщении.

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