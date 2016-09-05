Путин считает, что Обама хотел бы закрыть Гуантанамо, но не может из-за обстоятельств

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Обстоятельства не позволили президенту США Бараку Обаме выполнить одно из предвыборных обещаний и ликвидировать тюрьму в Гуантанамо. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.
Говоря о том, что управлять сложно любым государством, вне зависимости от его размеров и проблем, Путин обратил внимание на вопрос закрытия Гуантанамо. "Разве легко решать даже, казалось бы, такие несложные задачи? Гуантанамо, допустим. Президент Обама в первом сроке своем сказал, что он ликвидирует Гуантанамо, но оно до сих пор живо, - сказал Путин. - Почему? Он не хочет, что ли? Конечно, хочет, уверен, что хочет, но просто тысяча обстоятельств возникает, которые не дают окончательно решить этот вопрос". По оценке главы российского государства, "это очень плохо на самом деле", но "это другая тема".