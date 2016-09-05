Эксперт: Киев не планирует урегулировать конфликт в Донбассе до конца года

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона не рассматривает вариант урегулирования конфликта в Донбассе до конца этого года и готовится к продлению минского процесса на 2017 год.
Такое мнение высказал директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе в ТАСС, посвященном итогам выполнения минских соглашений за два года с момента подписания первого пакета документов.
"По нашим данным, администрация украинского президента Петра Порошенко уже рассматривает подготовку контактной группы в январе 2017 года, то есть украинская сторона готова к продлению минского процесса", - сказал Чеснаков.
Однако при этом, отмечают эксперты, Киев занимает достаточно циничную позицию, поскольку одновременно вынашивает планы гибридной войны против России. "Близкие соратники Порошенко говорят о необходимости гибридной войны и как они будут ее вести за Донбасс и Крым. Понятно, что это не повышает уровня доверия к этой стране", - отметил он.
В представленном докладе Центра политической конъюнктуры отмечается, что руководство Украины приняло стратегию "ни мира, ни войны", формальным автором которой является советник президента Украины и директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.
"Согласно этому подходу, Украина не имеет возможности вернуть контроль над Донбассом и Крымом военным путем и, таким образом, стать победителем в конфликте. Однако она может восстановить суверенитет над этими территориями постепенно, в результате системного накопления сил, проведения реформ, модернизации армии и усиления давления на Россию за счет сохранения и расширения режима международных санкций", - говорится в докладе.
При этом украинская власть, "продолжая вести ограниченную войну на востоке, не собирается отказываться от переговоров. Но все договоренности, полученные с помощью дипломатии, должны носить промежуточный характер, не фиксируя никаких окончательных результатов, которые были бы невыгодны Украине".
"Цель украинской дипломатии - не урегулирование конфликта в Донбассе и налаживание отношений с соседом, а возвращение контроля над территориями, то есть нанесение поражения России. Минским переговорам отводится роль невоенного инструмента сдерживания Москвы", - считают эксперты.
Именно поэтому Украине выгодно не приступать к каким-либо действиям по выполнению своих обязательств в рамках политических пунктов и максимально долго концентрироваться на решении вопросов безопасности. "В случае выполнения первого шага, обозначенного "нормандской четверкой", Киев будет вновь затягивать вопрос о предоставлении особого статуса или продолжать настаивать, что принятых или находящихся в процессе принятия документов - закона об особом статусе и поправок в Конституцию о децентрализации - достаточно", - отмечается в докладе.
На данном этапе переговорного процесса основная ставка Киева - ожидание более активного вмешательства Вашингтона на стороне Украины после прихода к власти Хиллари Клинтон, считают в Центре политической конъюнктуры. "Украинское руководство считает, что новая американская администрация либо поможет ему продавить свою интерпретацию "Минска-2", либо поможет вовсе отказаться от минских соглашений при условии сохранения поддержки со стороны Запада и изоляции Москвы", - подчеркивают эксперты.