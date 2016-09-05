Пушилин: Киев блокирует согласование документа по разведению сил в Донбассе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Представители Украины на минских переговорах блокируют согласование документа по разведению сил в Донбассе.

Об этом на круглом столе в ТАСС, посвященном итогам выполнения минских соглашений за два года с момента подписания первого пакета документов, сообщил глава делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Денис Пушилин.

"Ситуация ухудшилась, к сожалению. Изначально были согласованы два участка - Петровское в ДНР и Золотое в ЛНР . Однако сначала мы уперлись в невозможность найти компромисс по документу о разведении сторон, и обсуждалось это четыре заседания (контактной группы), - рассказал он. - На последней встрече от Украины уже звучит, что мало того, что документ остался под вопросом, компромисс не найден, но может это уже и не Петровское".

Пушилин констатировал, что ситуация с разведением сторон "не продвигается вперед". "Петровское обсуждалось не только в Минске, но и в "нормандском формате", теперь Украина отказывается и от рекомендаций, которые получила из "нормандского формата", - пояснил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Ранее предполагалось, что разведение сил начнется 1 июля. В ходе встреч участников контактной группы 26 августа подгруппа по безопасности продолжила обсуждение данного вопроса. При этом полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что разработка конкретных мер по деэскалации конфликта в Донбассе является сегодня ключевой задачей.

Соблюдение режима полного прекращения огня пока невозможно

Полное прекращение огня в Донбассе в настоящее время установить невозможно из-за близкого расположения противоборствующих сторон в районе линии соприкосновения, отметил Пушилин. "Слишком громко говорить о полном прекращении огня, к сожалению. На данном этапе я не вижу практических возможностей для этого, поскольку на многих участках линии соприкосновения противоборствующие стороны находятся в зоне прямой видимости", - пояснил он.

Пушилин подчеркнул, что положительным моментом достигнутого соглашения, стало "прекращение использования украинскими силовиками артиллерии".

Полпред ДНР уверен в том, что мир в Донбассе возможно установить, только если прекращение обстрелов будет сопровождаться выполнением Украиной политических пунктов минских соглашений, в частности, принятием согласованного с ДНР и ЛНР закона об особом статусе Донбасса, внесением изменений в конституцию Украины, проведением местных выборов в регионе и амнистией участников конфликта.

Ситуация в Донбассе спокойная

По словам Пушилина, ситуация в Донбассе спокойная, артиллерия на линии разграничения не применяется. "Мы договорились о прекращении огня с 1 сентября, чтобы дети шли в школу не под обстрелами. И достигли успехов, так как по факту артиллерии нет. При этом фиксируются стрелковые столкновения и использование минометов", - отметил он.

По его словам, эти нарушения "несравнимы с августом, когда было разрушено 240 домостроений, 10 человек погибли и 30 получили ранения". "Ситуация спокойная, и республика может заниматься вопросами жизнедеятельности", - указал Пушилин.

При этом он констатировал, что ситуация подходит к тому, что нужны политические решения. "Был такой опыт в прошлом году, ибо мы достигли такого же соглашения, но это не продолжалось долго, так как не было политических решений. Поэтому сейчас нужно установить взаимосвязь между политическими решениями и вопросами безопасности", - констатировал полпред ДНР.

Проведение выборов в Донбассе до конца года вряд ли возможно

И Пушилин, и Дейнего констатировали, что прорывной динамики в процессе подготовки выборов в Донбассе до конца года ожидать не следует. "Говорить, что до конца года провести выборы является реальным, - преждевременно. Время упущено даже по созданию законодательной базы этих выборов. Пока украинское законодательное поле не позволяет нам провести выборы", - отметил Дейнего.

По его словам, нужно внести изменения в конституцию, чтобы выборы состоялись. "Нужно обозначить в конституционном поле те субъекты, где будут выборы, а потом уже их назначать. Это длительные этапы, и говорить о прорывной динамике до конца этого года рановато", - отметил полпред ЛНР.

Об обмене пленными

По словам Пушилина, обмен по формуле "всех на всех" не решит проблему освобождения пленных в Донбассе, если Украина не примет предусмотренный минскими соглашениями закон об амнистии. "Украина подтвердила более 600 человек, удерживаемых на их территории, у нас чуть более 40 человек", - сказал Пушилин.

"Кроме того, происходят регулярные аресты и задержания. Даже если сейчас мы всех обменяем по формуле "всех на всех", то через неделю или две будут новые пленные и новые заключенные. И это все не будет иметь конца, пока не будет закона об амнистии", - уверен Пушилин.

При этом полпред ДНР заявил, что, несмотря на активную пропагандистскую кампанию в СМИ, Киев до сих пор даже не делал Донецку никаких официальных предложений по обмену. "Мы настаиваем на принятии закона об амнистии. Только он позволит выполнить 5-й и 6-й пункты комплекса мер", - указал полпред ДНР.

Поставки угля из ДНР на Украину

Пушилин также отметил, что поставки угля с территории ДНР на украинские предприятия продолжаются, добавив, что такая мера является вынужденной. "Мы являемся взаимозависимыми от данной ситуации, и у нас нет покупателя нашего угля в таком количестве, как Украина, а для Украины нет другого альтернативного поставщика тех марок, которые добывают на наших территориях. Мы не очень рады этому сотрудничеству, но тем не менее это вынужденные меры - уголь поставляется", - подчеркнул он.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял, что Южно-Африканская Республика является основным поставщиком антрацита, уголь из Донбасса Киев больше не закупает. По словам Насалика, поставки угля из Донбасса прекратились из-за боевых действий.

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