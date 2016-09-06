Справороссы предлагают ужесточить уголовное наказание за торговлю госнаградами

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым разработали и внесут на рассмотрение Госдумы проект закона об ужесточении до двух лет лишения свободы уголовную ответственность за куплю-продажу госнаград. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских справороссов.

Как пояснил Миронов, "действующее в настоящее время законодательство предусматривает за совершение данного деяния такие меры наказания как денежный штраф, исправительные работы или арест". "На наш взгляд, этих мер сегодня недостаточно, чтобы серьезно наказать нарушителя закона и предупредить совершение таких преступлений", - указал он.

По словам Миронова, проект закона предлагает дополнить ст. 324 Уголовного кодекса РФ такой мерой, как лишение свободы на срок до двух лет. "Такая жесткая мера станет эффективным инструментом, способным отбить у беспринципных авантюристов охоту торговать историей трудовых и ратных подвигов граждан нашей страны", - полагает автор.

Миронов добавил, что "Справедливая Россия" давно выступает за ужесточение наказания за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.

"Сегодня, когда наша страна переживает огромный подъем патриотизма, когда мы серьезно занимаемся патриотической работой среди детей и молодежи, недопустимо превращение государственных наград в банальный предмет купли-продажи. Ордена, медали, иные награды - это знаки боевой и трудовой доблести. Воины и труженики, патриоты нашей великой России заплатили за них самоотверженным, многолетним трудом, не щадили здоровья и жизни", - заключил он.