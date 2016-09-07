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Матвиенко отправляется с рабочим визитом в Китай

Политика
7 сентября, 1:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Сенаторы посетят города Ухань и Пекин, проведут встречи с руководством страны
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко отправляется в среду с рабочим визитом в Китай, 7-9 сентября сенаторы посетят города Ухань и Пекин, проведут встречи с руководством страны.

8 сентября в Ухане Матвиенко встретится с председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хубэй Ли Хунчжуном и осмотрит "Оптическую долину" - крупнейший центр лазерной и оптоэлектронной технологий. Запланировано также посещение Дома российско-китайских культурных обменов.

9 сентября в Пекине делегация проведет встречи с руководством Китая, переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Чжаном Дэцзяном. Одной из тем станет развитие межпарламентских связей и межрегионального сотрудничества. В пекинском университете Цинхуа председатель Совфеда выступит перед профессорами, преподавателями и аспирантами, расскажет о развитии стратегического партнерства России и Китая, сотрудничестве в различных областях.

"Рассчитываем в ходе визита принять решения, которые дадут новый импульс взаимодействию Совета Федерации и ВСНП в законодательной сфере, в областях политического, экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества, взаимодействия на площадках международных парламентских организаций", - отметила Матвиенко накануне визита, добавив, что считает перспективным расширение взаимодействия России и Китая на уровне регионов, реализацию совместных инвестпроектов, расширение связей в таких высокотехнологичных отраслях, как космос и авиастроение.

По словам председателя Общества российско-китайской дружбы, сенатора Дмитрия Мезенцева, насыщенная программа работы в китайской столице и в одном из наиболее бурно развивающихся регионов страны - провинции Хубэй - подтвердит "укрепляющуюся практику парламентского взаимодействия, что явится важным шагом поддержки того масштабного, высокого уровня стратегического взаимодействия, обеспечиваемого практикой отношений и уровнем диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином".

В состав российской делегации входят заместитель председателя СФ Ильяс Умаханов, председатель комитета по международным делам Константин Косачев, член комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

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