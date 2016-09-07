СМИ: мать российского летчика Ярошенко написала письмо президенту США

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мать российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс", отправила письмо президенту США Бараку Обаме. В нем, как сообщила в среду газета "Известия", Любовь Ярошенко просит американского лидера проявить милосердие "к погибающему сыну" и вернуть его в Россию.

"Американский адвокат целый год собирал доказательства невиновности и непричастности моего сына к тому, в чем его обвинили. Имеются неопровержимые факты, подтверждающие ошибочность вынесенного судьей Дж. Ракофф приговора! Я уверена, что правда рано или поздно станет известна всем и бросит тень на США, которые провозглашают себя правовым государством, взявшим на себя обязательства по защите прав человека во всем мире", - говорится в письме матери Ярошенко, которое оказалось в распоряжении "Известий".

"Но самое главное - я боюсь, что с моим сыном может произойти непоправимое, - пишет Любовь Ярошенко. - Он может просто погибнуть в тюрьме, что станет черным пятном на репутации США. До ареста у Константина никаких проблем со здоровьем не было. Сейчас же у него целый букет различных болезней, некоторые из которых очень тяжелые. Добиться адекватной помощи в тюремных условиях просто невозможно". "Я слышала, что вас называют самым милосердным президентом за всю историю США. По Вашему личному указанию уже были помилованы многие сотни осужденных к длительным срокам заключения, и вы на этом пока не останавливаетесь", - цитирует письмо газета.

"Весь мир с уважением отнесся к президенту России В. В. Путину за его действия, которые помогли возвратить американского гражданина К. Доуса из сирийского плена на родину по вашей просьбе!",- написано в письме.

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы. В США его доставили из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.