Лавров и Керри обсудят детали соглашения по Сирии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг в Женеве с госсекретарем США Джоном Керри. Стороны рассмотрят детали возможного соглашения по Сирии, включающего, в частности, военную координацию в борьбе с терроризмом, прекращение огня и вопросы гуманитарного доступа вокруг Алеппо.

Летне-осенний сезон уже насчитывает пять личных встреч министров, география разнообразна: Москва, Вьентьян, Женева, Гуанчжоу, а теперь вновь Женева. Важный импульс совместной работе над документом придали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы на полях саммита G20.

Примечательно, что три года назад Лавров и Керри решали в Женеве судьбу сирийского химического оружия. Многодневные усилия российской дипломатии способствовали ликвидации химического досье под международным контролем, что предотвратило возможность нанесения США ударов по Сирии.

Иными словами, Женева уже была свидетелем российско-американского компромисса, в этой связи определенный оптимизм возникает сам собой.

Разговор в преддверии

Накануне женевского раунда главы внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор, "проработали остающиеся детали договоренностей о налаживании российско- американского взаимодействия в борьбе с действующими в Сирии террористическими группировками, расширении гуманитарного доступа и запуске межсирийского политического процесса", информировали в МИД РФ.

Далеко ли до финиша или долг платежом красен

Как заявил президент России Владимир Путин, Москва и Вашингтон находятся на правильном пути. "...и могли бы, во всяком случае на какой-то период времени, договориться о том, чтобы взаимно предпринять, энергичные попытки ситуацию в Сирии оздоровить, - сказал президент. - Разумеется, мы должны будем проконсультироваться и с сирийским правительством, должны будем проинформировать других наших партнеров, в том числе Иран".

Сергей Лавров особо обратил внимание, что борьба с террористами не может быть эффективной без процесса разъединения оппозиции Сирии от боевиков. США еще в феврале - марте заверяли, что уведут оппозицию с мест базирования ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (террористические организации, запрещенные в РФ - прим. ТАСС) и им подобных за две - три недели, но ничего сделано не было.

"Самое главное, что любые наши договоренности с американцами о практических шагах, о координации действий против террористов и работы ВКС России с ВВС США и ведомой ими коалицией не будут поддаваться осуществлению, если наши американские партнеры не выполнят давно данного ими обещания отмежевать оппозиционеров, которые сотрудничают с США, от террористов, прежде всего, от "Джебхат ан-Нусры", - сказал глава МИД РФ.

Переговоры с препятствиями

Эксперты неоднократно замечали отсутствие консенсуса у американских властей по возможности заключения соглашения по Сирии. Предвыборная кампания в США во многом сказывается на диалоге. Желание сохранить лицо путем введения новых санкций против Москвы нивелируется реальной потребностью в антитеррористическом партнерстве, что уже все труднее отрицать.

Кроме того, поддерживаемая рядом внешних игроков внешняя сирийская оппозиция, т. н. Высший комитет по переговорам, уже пригрозил, что не примет возможное российско-американское соглашение, если это не будет соответствовать их интересам.

Глава МИД РФ выразил в последнем разговоре с Керри возмущение новыми санкционными выпадами США против России под предлогом украинского кризиса. "Было подчеркнуто, что нормальное сотрудничество, в том числе по урегулированию региональных конфликтов, о содействии в чем нас постоянно просит в рабочих контактах администрация Барака Обамы, невозможно без соблюдения элементарных приличий", - обратили внимание в министерстве.

Сергей Лавров вновь напомнил о главной задаче - создании по-настоящему универсального фронта борьбы с терроризмом, как это предложил Владимир Путин на Генассамблее ООН.