СМИ: РФ и США близки к соглашению о военном сотрудничестве в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия и США близки к заключению договоренностей о полномасштабном военном и разведывательном сотрудничестве, направленном на борьбу с терроризмом в Сирии. Такую информацию распространила в субботу телекомпания CBS.

"Прорывная сделка"

Она не уточняет, из каких источников получила такие сведения. Утверждается только, что Москва и Вашингтон "близки к достижению прорывной сделки, предусматривающей военное и разведывательное сотрудничество в Сирии в обмен на согласие России оказать давление" на президента Башара Асада, "чтобы он прекратил бомбить мирных граждан и разрешил доставку продовольственной помощи" в нуждающиеся в ней населенные пункты своей страны. Эти же договоренности предполагают, согласно изложенным CBS данным, то, что Россия и США "будут координировать удары с воздуха" по террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и другим экстремистам, орудующим в Сирии. В связи с этим ВВС Сирии якобы прекратят собственные боевые вылеты.

Июльский проект соглашения

Описываемая CBS в общих чертах схема содержалась в проекте соглашения, которое госсекретарь США передал руководству России 14 июля в ходе визита в Москву. США тогда предложили России скоординировать в Сирии действия по борьбе с террористическими группировками "Джебхат Фаттах аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее "Джебхат ан-Нусра") и "Исламское государство" (обе организации запрещены в РФ), а также проводить против тех при наличии такой возможности совместные операции. Текст данного проекта обнародовала в канун прибытия Керри в Москву газета the Washington Post.

В целях выполнения новых договоренностей, если они действительно будут подписаны сторонами, России и США, с точки зрения Вашингтона, нужно будет создать т.н. совместную группу по имплементации, в которую войдут, в частности, представители министерств обороны и военной разведки. Эту группу, по мнению США, следует разместить близ Аммана в Иордании.

Одними из основных целей деятельности группы должны стать обеспечение "координации военных операций против "(Джебхат) ан-Нусры" и повышение эффективности "независимых, но синхронизированных усилий против "Даиш" (арабское название ИГ - прим. корр. ТАСС) в Сирии", говорилось в тексте соглашения. В нем уточнялось, что "координация должна начаться с обмена информацией как о "(Джебхат) ан-Нусре", так и о "Даиш". Кроме того, указывалось в тексте, "если национальные власти (России и США) придут к выводу, что интегрированные (совместные) операции против согласованных целей отвечают интересам обоих участников, то участникам следует скоординировать процедуры, чтобы позволить проведение интегрированных операций".

При этом США добивались того, чтобы Россия предоставляла США "заблаговременное уведомление обо всех военно-воздушных операциях (правящего в Дамаске) режима". Вооруженные силы (ВС) Сирии могут вести военные действия, в том числе с воздуха, против "Джебхат ан-Нусры" вне зон перемирия, если боевики этой группировки осуществляют захват таких районов, полагают в Вашингтоне. Одновременно американские власти выступали за то, чтобы Россия согласилась оказывать сирийским войскам поддержку с воздуха в случае нападения на них боевиков "Джебхат ан-Нусры", только "если (это) согласовано заранее с США".

В тексте подчеркивалось, что налаживание сотрудничества между ВС России и США в Сирии должно произойти "в контексте укрепления режима прекращения враждебных действий" между Дамаском и оппозицией, а также при "поддержке процесса политического перехода, очерченного резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

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