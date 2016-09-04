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СМИ: РФ и США близки к соглашению о военном сотрудничестве в Сирии

Международная панорама
4 сентября, 4:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Компания CBS сообщила, что Вашингтон будет сотрудничать с Москвой в обмен на согласие России оказать давление на президента Башара Асада
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© EPA/MARTIAL TREZZINI

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия и США близки к заключению договоренностей о полномасштабном военном и разведывательном сотрудничестве, направленном на борьбу с терроризмом в Сирии. Такую информацию распространила в субботу телекомпания CBS.

"Прорывная сделка"

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Она не уточняет, из каких источников получила такие сведения. Утверждается только, что Москва и Вашингтон "близки к достижению прорывной сделки, предусматривающей военное и разведывательное сотрудничество в Сирии в обмен на согласие России оказать давление" на президента Башара Асада, "чтобы он прекратил бомбить мирных граждан и разрешил доставку продовольственной помощи" в нуждающиеся в ней населенные пункты своей страны. Эти же договоренности предполагают, согласно изложенным CBS данным, то, что Россия и США "будут координировать удары с воздуха" по террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и другим экстремистам, орудующим в Сирии. В связи с этим ВВС Сирии якобы прекратят собственные боевые вылеты.

Июльский проект соглашения

Описываемая CBS в общих чертах схема содержалась в проекте соглашения, которое госсекретарь США передал руководству России 14 июля в ходе визита в Москву. США тогда предложили России скоординировать в Сирии действия по борьбе с террористическими группировками "Джебхат Фаттах аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее "Джебхат ан-Нусра") и "Исламское государство" (обе организации запрещены в РФ), а также проводить против тех при наличии такой возможности совместные операции. Текст данного проекта обнародовала в канун прибытия Керри в Москву газета the Washington Post.

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В целях выполнения новых договоренностей, если они действительно будут подписаны сторонами, России и США, с точки зрения Вашингтона, нужно будет создать т.н. совместную группу по имплементации, в которую войдут, в частности, представители министерств обороны и военной разведки. Эту группу, по мнению США, следует разместить близ Аммана в Иордании.

Одними из основных целей деятельности группы должны стать обеспечение "координации военных операций против "(Джебхат) ан-Нусры" и повышение эффективности "независимых, но синхронизированных усилий против "Даиш" (арабское название ИГ - прим. корр. ТАСС) в Сирии", говорилось в тексте соглашения. В нем уточнялось, что "координация должна начаться с обмена информацией как о "(Джебхат) ан-Нусре", так и о "Даиш". Кроме того, указывалось в тексте, "если национальные власти (России и США) придут к выводу, что интегрированные (совместные) операции против согласованных целей отвечают интересам обоих участников, то участникам следует скоординировать процедуры, чтобы позволить проведение интегрированных операций".

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При этом США добивались того, чтобы Россия предоставляла США "заблаговременное уведомление обо всех военно-воздушных операциях (правящего в Дамаске) режима". Вооруженные силы (ВС) Сирии могут вести военные действия, в том числе с воздуха, против "Джебхат ан-Нусры" вне зон перемирия, если боевики этой группировки осуществляют захват таких районов, полагают в Вашингтоне. Одновременно американские власти выступали за то, чтобы Россия согласилась оказывать сирийским войскам поддержку с воздуха в случае нападения на них боевиков "Джебхат ан-Нусры", только "если (это) согласовано заранее с США".

В тексте подчеркивалось, что налаживание сотрудничества между ВС России и США в Сирии должно произойти "в контексте укрепления режима прекращения враждебных действий" между Дамаском и оппозицией, а также при "поддержке процесса политического перехода, очерченного резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

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