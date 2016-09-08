Правительства РФ и Лаоса подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований

ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Правительства России и Лаоса подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, документ подписан в присутствии российского премьера Дмитрия Медведева и президента Лаоса Буннянга Ворачита.

Также подписано соглашение между финансовой службой по финмониторингу и подразделением финразведки по противодействию отмыванию денег Лаоса о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Медведев находится во Вьентьяне, где принимает участие в работе 11-го Восточноазиатского саммита.

Перед подписанием состоялись переговоры премьера России и президента Лаоса. Ворачит поблагодарил Медведева за визит на саммит, отметив его важность для развития отношений России со странами Азии. Глава правительства РФ в свою очередь отметил, что уже не в первый раз приезжает в Лаос и поздравил президента с избранием на этот пост (Ворачит занял кресло в апреле).

Дмитрий Медведев представляет РФ на саммите ВАС по поручению президента России Владимира Путина.

Восточноазиатский саммит создан в 2005 году как форум для диалога лидеров АТР по политическим и экономическим вопросам. Традиционно саммиты ВАС проходят в привязке к саммитам АСЕАН. В ВАС входят 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры (Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, Россия, США и Япония). Интерес к подключению к деятельности этого объединения демонстрируют Евросоюз, Канада, Монголия и Пакистан. Встречи ВАС проводятся ежегодно на высшем уровне.

Дмитрий Медведев принимал участие в девятом и 10-м саммитах ВАС в Нейпьидо (Мьянма) в 2014 и в Куала-Лумпуре (Малайзия) в 2015.