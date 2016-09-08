Россия рассчитывает на результат на переговорах с США по Сирии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на результат на переговорах США по Сирии, но понимает, что его не всегда удается достигнуть в желаемые сроки. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Работа ведется очень скрупулезно, мы настроены на результат, но не всегда удается его добиться в те сроки, в которые хотелось бы", - сказала она.

Главной проблемой в достижении соглашения с США по Сирии остается задача размежевания умеренной оппозиции и террористов, добавила Захарова. "Размежевание умеренной оппозиции и террористов сейчас является основной проблемой", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ призвала не обращать внимания на утечки в американских СМИ относительно хода переговоров Москвы и Вашингтона по Сирии, которые подчеркивают, что предстоящая встреча в Женеве глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Джона Керри будет последней или решающей.

"Нет (в утечках - прим. ТАСС) глубокого понимания и реальной оценки, анализа того, чем занимаются российские и американские эксперты, - указала дипломат. - Возможно, утечки делаются для того, чтобы стимулировать какие-то процессы и достигать каких-то целей".