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СК РФ возбудил новые дела по обстрелу и геноциду в Донбассе

Политика
8 сентября, 14:17 UTC+3
Как сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин, возбуждены еще два дела
Материал из 1 страницы
© Михаил Соколов/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил два новых уголовных дела по обстрелу и геноциду в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены еще два уголовных дела в связи с событиями на юго-востоке Украины", - сказал Маркин.

Одно из них возбуждено по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. "Фигурантами этого дела являются как бывшие, так и действующие должностные лица Министерства обороны и Национальной гвардии Украины. В их числе министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, бывший командир Сухопутных войск Анатолий Пушняков, действующий командир Сухопутных войск Сергей Попко, командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров", - сообщил Маркин.

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По данным следствия, "с января по август 2016 года все они отдавали преступные приказы подчиненным из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины на применение тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, населенных пунктов ДНР, а также полного или частичного уничтожения национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних". В результате погибли не менее девяти человек, ранены не менее 110 человек, в том числе девять несовершеннолетних, частично и полностью разрушено не менее 279 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее против этих же должностных лиц СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

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Второе дело возбуждено в отношении командира 14 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины полковника Александра Жакуна. В апреле 2016 года он организовал артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения контрольно-пропускного пункта Донецкой народной республики "Еленовка", предназначенного для пропуска гражданского населения и транспорта. В результате обстрела частично повреждены и уничтожены 4 автомобиля, погибли четыре человека, семь пострадали. "В его действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - пояснил Маркин.

"В рамках этих уголовных дел проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", - заключил он.

Маркин также сообщил. что более 22 тыс. жителей юго-востока Украины признаны потерпевшими в рамках уголовного дела, расследуемого Следственным комитетом России о военных преступлениях на Украине. 

"В настоящее время в Следственном комитете продолжается расследование общего уголовного дела о совершении представителями силовых структур Украины в Донбассе тяжких и особо тяжких преступлений против мира, безопасности и человечности. В одном производстве с данным уголовным делом соединено 53 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины. В качестве свидетелей и потерпевших допрошено более 130 тыс. человек, из них более 22 тыс. признаны потерпевшими", - сказал Маркин.

Он напомнил, что, согласно данным МВД России, в период с 1 апреля 2014 года по 30 августа 2016 года более 1 млн граждан юго-востока Украины прибыли в Россию. С ходатайством о признании беженцем или с заявлением о предоставлении временного убежища в территориальные подразделения Главного управления по вопросам миграции МВД России обратилось более 400 тыс. граждан Украины, еще около 200 тыс. - с ходатайством о предоставлении гражданства РФ.

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