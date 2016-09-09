Ципрас: страны юга Европы непропорционально пострадали от экономического кризиса

АФИНЫ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Страны юга Европы в последние годы непропорционально пострадали от экономического кризиса и испытывают наибольшее давление миграционного кризиса. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая с приветственной речью на открытии саммита европейских средиземноморских государств, проходящего в Афинах.

"Сегодня мы, лидеры европейских средиземноморских стран, собрались в Афинах потому, что независимо от наших идеологических предпочтений нас объединяют общее море, общие проблемы, вера в европейскую мечту и общее намерение бороться за лучшую Европу", - отметил греческий премьер.

Ципрас поблагодарил собравшихся за то, что они ответили на его инициативу и приехали в Грецию "за несколько дней до очень важной встречи 27 государств ЕС в Братиславе с тем, чтобы попытаться привнести общий конструктивный вклад в диалог о будущем Евросоюза".

"Наши страны в последние годы непропорционально пострадали от экономического кризиса, они находятся на первой линии Шенгенской зоны и испытывают наибольшее давление миграционного кризиса, они - государства еврозоны, граничащие с нестабильным регионом Ближнего Востока и Северной Африки, - отметил глава греческого кабинета министров. - Но у европейских средиземноморских стран есть не только общий кризисный опыт, у нас есть общая история и богатство культур и религий".

В саммите, созванном по инициативе Ципраса, принимают участие президенты Франции и Кипра Франсуа Олланд и Никос Анастасиадис, премьер-министры Италии, Португалии и Мальты Маттео Ренци, Антониу Кошта и Джозеф Мускат, а также представитель правительства Испании Фернандо Эгидату.

Диалог на встрече проходит по трем основным направлениям: вопросы внешней политики ЕС с акцентом на региональную безопасность, вопросы экономического развития с упором на борьбу с безработицей, укрепление социальной сплоченности и привлечение инвестиций, а также европейская политика в сфере миграции.