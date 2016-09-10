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Главы ХМАО и Тюменской области выступили против спекуляций в вопросе отмены северных льгот

Политика
10 сентября, 15:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС
Главы регионов подчеркнули, что необходимо "поработать над изменением терминологии, потому что сам термин льгота - неправильный"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) Наталья Комарова и губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступили против отмены северных льгот. Об этом главы регионов в субботу сообщили на встрече с журналистами.

"Попытка отмены льгот была еще в начале девяностых годов, она не увенчалась успехом. И когда сейчас на эту тему начинаются спекуляции, что эти льготы нужно отменить и приравнять северян к тем людям, которые живут в Подмосковье - это либо совершенное непонимание темы, либо непрофессионализм", - сказал Якушев.

Также он отметил, что спекуляция в этом вопросе связана с предстоящими выборами. Наталья Комарова подчеркнула, что северные льготы являются важной социальной поддержкой граждан. "Пока эти льготы финансируются из бюджета, будут находиться эксперты, которые еще раз найдут способ вернуться, чтобы оценить плюсы и минусы таких расходов и способов их использования. В этой связи нужно быть всегда на защите и говорим, что оснований для принятия таких решений нет", - сказала Комарова.

Главы регионов подчеркнули, что необходимо "поработать над изменением терминологии, потому что сам термин льгота - неправильный". "Это компенсация тех дополнительных затрат, которые несут люди из-за жизни в тяжелых условиях", - пояснил Якушев, добавив, что нужно также добиваться изменения названия в правовых актах.

Согласно законодательству, проживающие и работающие на территории Крайнего Севера и приравненных к ним территориях имеют право на получение льгот и компенсаций, в том числе надбавки к зарплате и дополнительный отпуск.

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