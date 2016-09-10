Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: режим перемирия в Сирии за сутки нарушался восемь раз

Политика
10 сентября, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинции Латакия
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, было зафиксированы семь нарушений в провинции Дамаск и одно - в провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном в субботу на сайте Минобороны РФ.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты Телль-эль-Курди, Хауш-Дуара, Дума, Эль-Мохаммадия, Нашабия, Джаубар (дважды) в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" подвергли обстрелу из минометов населенный пункт Шир-Адаба", - говорится в документе.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Как отмечается в документе, группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", обе организации запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

"В течение суток в провинции Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, танков и минометов обстреляли населенные пункты Шурфа и Беньямин, кварталы 1070, Рамуси, районы военной академии Эль-Асад и торгового центра "Кастелло" в городе Алеппо", - говорится в бюллетене. Обстрелам также подвергся ряд населенных пунктов в провинциях Дамаск, Хама и Дераа.

Примирение конфликтующих сторон

Смотрите также
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо)
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 597", - отмечается в бюллетене.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.

Оказание гуманитарной помощи населению

"Малообеспеченным семьям населенного пункта Карм эль-Масра провинции Латакия доставлен гуманитарный груз - рис, сахар, мука, мясные и рыбные консервы - общей массой более двух тонн", - говорится в бюллетене.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля
3
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
4
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
5
ЦСКА крупно обыграл "Терек" в матче-открытии нового домашнего стадиона
6
Глава ЛНР вручил паспорт республики бойцу Джеффу Монсону
7
Число подписчиков Кадырова в соцсетях перевалило за три миллиона
Темы дня
Реклама