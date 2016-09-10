Минобороны РФ: режим перемирия в Сирии за сутки нарушался восемь раз

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, было зафиксированы семь нарушений в провинции Дамаск и одно - в провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном в субботу на сайте Минобороны РФ.

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"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты Телль-эль-Курди, Хауш-Дуара, Дума, Эль-Мохаммадия, Нашабия, Джаубар (дважды) в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" подвергли обстрелу из минометов населенный пункт Шир-Адаба", - говорится в документе.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Как отмечается в документе, группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", обе организации запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

"В течение суток в провинции Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, танков и минометов обстреляли населенные пункты Шурфа и Беньямин, кварталы 1070, Рамуси, районы военной академии Эль-Асад и торгового центра "Кастелло" в городе Алеппо", - говорится в бюллетене. Обстрелам также подвергся ряд населенных пунктов в провинциях Дамаск, Хама и Дераа.

Примирение конфликтующих сторон

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 597", - отмечается в бюллетене.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.

Оказание гуманитарной помощи населению

"Малообеспеченным семьям населенного пункта Карм эль-Масра провинции Латакия доставлен гуманитарный груз - рис, сахар, мука, мясные и рыбные консервы - общей массой более двух тонн", - говорится в бюллетене.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.