Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты КПРФ Иван Мельников и Сергей Решульский внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить мораторий на повышение пенсионного возраста на период до 1 января 2025 года.

Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"В данном законопроекте предлагается установить мораторий на повышение пенсионного возраста, при достижении которого назначается страховая пенсия по старости, на период до 1 января 2025 года, внеся соответствующие дополнения в статью 35 федерального закона о страховых пенсиях, а также определив условия отмены моратория или его продления после 1 января 2025 года", - пишут разработчики в пояснительной записке.

По их словам, необходимость данного законопроекта "вызвана тем обстоятельством, что в настоящее время в правительстве бывшими руководителями финансового блока правительства, а также некоторыми экспертами негосударственных финансово-аналитических организаций все настойчивее обсуждается вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста в стране".

Разработчики отмечают, что сторонники повышения пенсионного возраста объясняют свое предложение тем, что дефицит в бюджете Пенсионного фонда России с каждым годом увеличивается и объем средств, перечисляемых в бюджет ПФР в порядке трансферта из федерального бюджета, достигает около 50% бюджета ПФР. "По сути, это продолжение ранее выбранной стратегии снижения обязательств государства перед гражданами", - считают авторы законопроекта.

Они уверены, что принятие решения о повышении пенсионного возраста неизбежно вызовет рост безработицы среди молодых граждан в связи с тем, что многие пенсионеры будут оставаться на прежней работе, так как прожить на нынешнюю страховую пенсию, особенно в городах, становится все труднее из-за роста цен на товары и услуги. "Нельзя под видом реформы представлять населению набор мер по фактическому урезанию пенсий и ухудшению условий выхода на пенсию, в данном случае предлагая повысить пенсионный возраст притом, что реальная продолжительность жизни мужчин в России менее официальной", - подчеркивают депутаты.

По мнению разработчиков, пересмотр пенсионного возраста возможен только после получения результатов научных исследований и объективных данных о параметрах возраста выхода на пенсию, проведенных независимыми научными-исследовательскими организациям, а также при наличии благоприятных демографических показателей и с учетом всех факторов, влияющих на уровень жизни в стране.

До настоящего же времени, указывают они,"серьезных исследований с 1956 года не проводилось, и ни у кого нет научно доказанных данных, чтобы утверждать о необходимости повышения пенсионного возраста сразу на несколько лет".