Москалькова обсудила с послом ЕС в РФ закон об НКО-"иноагентах" и минские соглашения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе первой после ее вступления в эту должность встречи с послом Евросоюза в России Вигаудасом Ушацкасом обсудила ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека, в частности речь шла о реализации минских соглашений, положении заключенных - граждан Украины, остающихся на территории Крыма после воссоединения региона с Россией. Европейский дипломат поднял тему применения закона об НКО, выполняющих функции иностранного агента.

"Я задала господину послу вопрос о поставке Украины со стороны Литвы 150 тонн боеприпасов - насколько такие поставки соответствуют минским соглашениям. Он сообщил, что доведет нашу озабоченность до посла Литвы", - сообщила Москалькова ТАСС по итогам встречи.

В начале сентября Министерство обороны Литвы сообщило о передаче Украине порядка 150 тонн неиспользуемых армией боеприпасов к стрелковому оружию. Оборонное ведомство пояснило, что Украине переданы боеприпасы, которыми литовские военные пользовались до перевооружения в соответствии со стандартами НАТО. Утверждается, что передача амуниции проведена в рамках решения о поддержке Украины, принятого по ее просьбе литовской стороной в 2014 году. Посольство России в Литве заявило 9 сентября, что передача Литвой Украине боеприпасов, которые ранее находились в арсенале Литовской армии, идет вразрез с минскими договоренностями.

Москалькова также рассказала, что Ушацкас на встрече поднял вопрос о законе об НКО, выполняющих функции иностранного агента, в частности, он интересовался, не готовится ли его отмена. "Я проинформировала его о том, что поправки, уточняющие понятие политической деятельности, внесенные летом, дали возможность отличить НКО, оказывающие социальную помощь от тех, которые занимаются политической деятельностью. И мы намерены продолжать мониторинг применения этого закона", - отметила омбудсмен.

Кроме того, она рассказала послу Евросоюза о том, как следит за соблюдением прав задержанных в России украинских граждан и, в частности об оказании медицинской помощи и организации специального питания заключенным, нуждающимся в этом по состоянию здоровья. "Я также рассказала, что вопрос о судьбе заключенных - граждан Украины, остающихся после присоединения Крыма к России на территории Крыма, находится в стадии решения", - сказала Москалькова.

"Со своей стороны я интересовалась проблемой выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку это затрагивает права человека, право на безвизовый въезд, судьбу валюты. Я также попросила сообщить о ходе реализации соглашения между Евросоюзом и Турцией по мигрантам", - добавила Москалькова.