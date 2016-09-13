РФ призывает США разобраться с группировками, выступившими против перемирия в Сирии

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва решительно призывает Вашингтон разобраться с группировками, отказавшимися поддержать перемирие в Сирии. Об этом заявили в МИД РФ.
"Решительно призываем всех тех, кто имеет влияние на отказников, прежде всего американскую сторону, разобраться, наконец, со своими клиентами, - подчеркивается в комментарии. - Нельзя допустить, чтобы их ожидаемые провокационные действия перечеркнули возможность поворота к политическому урегулированию сирийского кризиса".
В МИД также заявили, что отказ 21 группировки сирийской оппозиции соблюдать режим перемирия - вопиющий вызов усилиям России и США.
Как напомнили в министерстве, руководство 21 вооруженной оппозиционной группировки в Сирии, включая "Джебхат-ан Нусру" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), отказалось следовать условиям вступившего в силу 12 сентября перемирия.
"Эти отряды намерены продолжить вооруженную борьбу с правительством Сирии до последнего патрона, - отметили в дипведомстве. - Считаем это вопиющим вызовом российско- американским усилиям, направленным на укрепление режима прекращения боевых действий, содействие решению гуманитарных проблем и создание условий для запуска всеобъемлющего межсирийского политического процесса".
"В условиях, когда в многострадальной Сирии начинают реализовываться договоренности между Россией и США, открывающие путь к прекращению братоубийственного конфликта, необходимо сделать все возможное, чтобы не позволить экстремистам и их пособникам, в открытую заявляющим, что они не собираются порывать со своими единомышленниками из террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС), навязать Сирии собственную кровавую повестку дня", - отметили в министерстве.