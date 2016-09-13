Бандформирования обстреляли ТЭЦ под Дамаском, нарушив перемирие

БЕЙРУТ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики вооруженной оппозиции нарушили во вторник режим прекращения огня, обстреляв ТЭЦ в городе Джейруд к северу от Дамаска. Об этом, как передал сирийский спутниковый телеканал "Аль-Ихбария", заявил представитель командования ВС Сирии.

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"Вооруженные группировки открыли огонь по ТЭЦ в Джейруде в 12:25 (время совпадает с московским). Боевики выпустили ракеты и минометные снаряды по этому важному хозяйственному объекту, охраняемому сирийской армией", - указывается в коммюнике. В нем не называются, какие именно группировки нарушили перемирие и нанесли материальный урон теплоэлектростанции.

Командование ВС Сирии объявило в понедельник о введении режима прекращения огня на всей территории страны на семь дней. Перемирие приурочено мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Сообщения о 10 нарушениях перемирия поступили во вторник в течение дня из Алеппо и Хомса. Согласно сводке информационного агентства SANA, боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня комплекс военных колледжей в предместье Рамуса на юго-западе Алеппо (360 км от Дамаска) и микрорайон "Проект-1070". Снаряды рвались на западной окраине города в Эз-Захра. На севере Алеппо одна из мин упала в предместье Кастелло, на въезде в город, где должна быть создана демилитаризованная зона для проезда гуманитарных грузов.

В окрестностях Хомса боевики открывали огонь по армейским постам из пулеметов в населенных пунктах Умм-Шаршух, Джаббурин, Тасним, Кфар-Нана и на шоссе Масьяф-Хирбет-эс-Сэуда.

В коммюнике ВС Сирии указывается, что "сирийская армия оставляет за собой право на решительный ответ с использованием всех огневых средств на любое нарушение перемирия со стороны вооруженных группировок".

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.