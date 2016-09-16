Песков назвал удобной новую систему мониторинга СМИ, используемую в Кремле

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БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Переход администрации Кремля на новую систему мониторинга СМИ, сделанную на базе системы "Катюша", вызван наличием у нее дополнительных возможностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Кремль отказался от использования системы "Медиалогия" в пользу системы мониторинга прессы "Катюша".
Песков пояснил, что новая система мониторинга предоставляет дополнительные возможности, в том числе по ее постоянной адаптации под запросы пользователей и по ее постоянной модификации "в связи с возникновением новых тем, которые подлежат более тщательному мониторингу и т.д.". "Это постоянный процесс совершенствования (мониторинга), это (смена соответствующей системы) экономически целесообразно", - сказал Песков.
При этом он пояснил, что в Кремле используют не собственно систему "Катюша". "(Она) была полностью переделана и смоделирована под наши запросы. Это не система "Катюша", просто эта компания ("М 13" - владеющая "Катюшей", - прим. ТАСС) сделала ту систему мониторинга, которая отвечает нашим интересам. Мы ею пользуемся постоянно, это очень удобно", - заключил пресс-секретарь президента.