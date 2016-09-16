Путин прибыл в Бишкек на саммит глав СНГ

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БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек с двухдневным визитом. Он примет участие в открывающемся заседании Совета глав государств СНГ.
Содружество отмечает свое 25-летие. Юбилейный саммит предваряет заседание Совета министров иностранных дел СНГ, где Россию представляет глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
В ходе сегодняшнего саммита запланировано проведение двух заседаний - в узком и расширенном составах. По итогам состоится церемония подписания блока из 15 документов, а затем - официальный прием от имени хозяина саммита.
В узком составе планируется обсудить пять основных вопросов, хотя не исключены дискуссии по другим темам, которые предложит любой из президентов или глав делегаций. Среди запланированных тем - заявление глав государств в связи с 25-летием СНГ, вопрос об адаптации СНГ к современным реалиям, вопрос о переходе председательства в СНГ в 2017 году к России, о проведении очередного заседания Совета глав государств, а также вопрос о председателе Исполнительного комитета СНГ.
Заседание в расширенном составе начнется с выступления Атамбаева. Затем будет предоставлено слово Владимиру Путину, который расскажет о приоритетах предстоящего председательства России в СНГ.
Россия, как ожидается, предложит провести следующий саммит Содружества в октябре 2017 года в Москве и продлить на очередной трехлетний срок - с 2017 по 2019 годы - полномочия председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.
Второй день визита Путина в Киргизию будет посвящен двусторонней повестке. Утром 17 сентября он встретится с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и обсудит развитие торгово-экономических связей двух стран, в том числе в контексте членства Киргизии в Евразийском экономическом союзе.
В тот же день Путин вместе с лидерами других стран СНГ планирует принять участие в церемонии возложения венков к мемориалу погибшим в ходе Национального освободительного движения 1916 года и в церемонии совместного возложения венков к памятнику воинам Великой Отечественной войны.
После этого пройдет праздничное мероприятие в связи с 60-летием Атамбаева. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин планирует подарить Атамбаеву "несколько подарков, один - по государственной линии".