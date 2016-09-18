Памфилова: информации о нарушениях на выборах не поступало, Алтайский край - исключение

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Информации о нарушениях в ходе выборов не поступало, Алтайский край стал исключением. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Пока ничего не поступало", - ответила Памифлова на вопрос о том, была ли информация о возможных нарушениях в других регионах РФ.

Элла Памфилова также заявила, что информация о якобы допущенных нарушениях при голосовании на выборах депутатов Госдумы в Алтайском крае вызывает много вопросов.

"Пока я не хочу предугадывать события, посмотрела материал, который мне переслал господин Рыжков, он вызывает очень много вопросов", - сказал Памфилова, отвечая на вопрос ТАСС. "В любом случае вчера с ночи привлечены все руководители правоохранительных органов и отслеживают ситуацию (в регионе) буквально поминутно", - заверила она.

Элла Памфилова пригрозила исками за клевету авторам заявлений о "каруселях" с открепительными, которые якобы устраиваются на проходящих выборах в Госдуму.

"Пытаются опять истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то "карусели" с открепительными - это полная чушь", - сказала Памфилова журналистам. "Особенно это касается Москвы и Московской области, там их выдано ничтожное количество", - напомнила она.

"Если будут продолжать делать такие заявления, мы будем просто подавать в суд за клевету, за осознанную попытку дискредитировать выборы. Если есть какие-то факты - пусть нам присылают, мы тут же будем реагировать", - пообещала она.