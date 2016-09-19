Путин потребовал не допускать даже намека на шоковую терапию при проведении реформ в РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предостерег правительство от попыток переложить на плечи граждан бремя экономических реформ и призвал не допускать "шоковой терапии".

"Безусловно, ни в коем случае нельзя допускать перекладывания на плечи людей всей нагрузки в ходе этих преобразований (в экономике и социальной сфере РФ - прим. ТАСС)", - заявил он на совещании с членами правительства. "И нужно, безусловно, избавиться от даже намека на какую бы то ни было шоковую терапию", - поручил глава государства.

Путин также заявил, что "нужно учитывать не среднестатистическое, а реальное положение российских семей и уровень их доходов".

"В экономике и в социальной политике необходимо проводить взвешенные, продуманные преобразования, ориентированные на повышение эффективности, изменение структуры экономики и повышение отдачи от поддержки тех граждан, которые действительно нуждаются в поддержке со стороны государства", - указал президент.