Лавров встретится с главой МИД Сирии Муаллемом на полях Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с сирийским коллегой Валидом Муаллемом на полях 71-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН.

Об этом сообщили журналистам в российской делегации.

"Запланирована встреча с главой МИД Сирии", - подтвердил представитель делегации.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США для участия в 71-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которая открылась в Нью-Йорке 13 сентября. Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН.

Как ранее сообщили в российском дипведомстве, рабочая программа министра на полях сессии включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч.

23 сентября Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии на Генассамблее.

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