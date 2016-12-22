Парламентарии РФ и Армении договорились координировать работу на международных площадках

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ЕРЕВАН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Парламентарии России и Армении выступают за координацию деятельности в рамках международных парламентских организаций. Об этом говорится в совместном заявлении, которое принято по итогам совместного заседания комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении.
На заседании были обсуждены вопросы сотрудничества на международных парламентских площадках - в Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, Межпарламентском союзе, Парламентских ассамблеях ОБСЕ, Совета Европы, Черноморского экономического сотрудничества.
"Стороны подчеркивают необходимость координации деятельности парламентских делегаций России и Армении в рамках международных парламентских организаций" "на основе учета союзнических обязательств и в целях упрочения российско-армянского взаимодействия и выступления с согласованными инициативами по актуальным международным вопросам". Российские и армянские парламентарии "намерены активизировать взаимодействие с целью противодействия различным инициативам и шагам, идущим вразрез" с их интересами.
Отмечена важность "скоординированной работы на международных парламентских площадках, нацеленной на выстраивание с парламентариями мира отношений на основе равенства и неделимости безопасности, воздержания в международных отношениях от угрозы силой или ее применения, действуя политико-дипломатическими методами". Участники встречи "высоко оценивают значимость межпарламентских связей". По их мнению, последние "выполняют функцию важного механизма в деле нормотворческого обеспечения дальнейшего развития российско-армянских союзнических взаимоотношений, тесного сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ, а также Евразийского интеграционного проекта, раскрывающего хорошие возможности для реализации взаимовыгодных инициатив и достижения успеха".
Стороны намерены углублять межпарламентское сотрудничество РФ и Армении "в целях дальнейшего развития дружественных и взаимовыгодных связей в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес". Депутаты подтвердили "заинтересованность и готовность периодически организовывать совместные парламентские проекты и мероприятия" с участием других комитетов и комиссий Госдумы РФ и парламента Армении.