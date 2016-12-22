В Сирии за сутки зафиксировано 25 обстрелов со стороны НВФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты в Сирии, том числе 14 обстрелов было совершено в провинции Дамаск, семь - в провинции Алеппо, два - в Хаме и по одному - в Деръа и Латакии. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Бала-эль-Кадима, Кабун, Мазраад-Махмуд, Хараста и район Басатин-эль-Канават в городе Дамаск", - отмечается в сообщении. Кроме того, в провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Кепта, Хауш-Насри, Хауш-эш-Шалак, Хауш-Харабу и Хауш-эль-Фаддалия.

"Вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Салах- ад-Дин в городе Алеппо и населенный пункт Икко в провинции Латакия", - сообщается в бюллетене. Группировки запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат Фатх аш- Шам" ("Джебхат ан-Нусра") из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ансари, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Эль-Амрия и торговый центр Кастелло в городе Алеппо.

"В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Корназ и Хамамият. В провинции Деръа обстрелам подвергся населенный пункт Шейх-Мискин", - говорится в сообщении.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Режим прекращения боевых действий

Также сообщается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, за сутки осталось без изменений - 1074.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94", - говорится в сообщении.

Также сообщается о продолжении работы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. Так, за сутки были проведены две гуманитарные акции: на мосту Рамусси для мирных жителей и боевиков, выезжающих из восточного Алеппо, была передана горячая пища и продукты питания (около 0,5 тонны), а в населенном пункте Наара в провинции Хомс жители также получили продукты питания и предметы первой необходимости (около 1,5 тонн).

Кроме того, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алеппо.