Путин объяснил, почему Россия сильнее любого потенциального агрессора

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация сильнее любого потенциального агрессора. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции.

"Немножко удивило высказывание других официальных представителей действующей администрации США, которые почему-то начали доказывать, что Вооруженные силы США являются самыми мощными в мире. С этим никто не спорит, - отметил президент РФ. - Если вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального агрессора".

"Это очень важно. Я неслучайно об этом сказал, - обратил внимание глава государства. - Мы сильнее любого потенциального агрессора".

"Почему я это сказал? В силу модернизации наших Вооруженных сил, в силу нашей истории и географии, и в силу сегодняшнего внутреннего состояния российского общества, - подчеркнул Путин. - То есть целый комплекс причин. Не последнюю роль играет и модернизация Вооруженных сил - обычной ее составляющей, так и ядерной триады".

Ядерный потенциал США

Глава государства не видит новизны в высказываниях Трапа об укреплении ядерных сил США и не ставит под сомнение мощь американских ядерных сил.

"Что касается заявления избранного президента США Дональда Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, укрепления вооруженных сил, - Путин. - Здесь нет ничего необычного".

Президент отметил, что Россия вынуждена отвечать на вызов США в сфере ядерных вооружений, но делает это в рамках договоренностей, ничего не нарушая.

"Когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из этого договора и сказала, чтоб будет создавать для себя зонтик антиядерный, то вторая сторона должна либо создавать такой же зонтик, в чем я не уверен, нужно ли это делать, имея ввиду сомнительную эффективность этой программы. Либо создавать эффективные средства преодоления этой системы противоракетной обороны и совершенствования ударных комплексов, что мы и делаем, и делаем успешно, - заявил Путин. - Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов".

В рамках договоренностей

Путин отметил, что Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам, в том числе по СНВ-3.

"Действительно, мы проделали очень большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала Российской Федерации, наших вооруженных сил. Вводятся в строй новые атомные подлодки стратегического назначения с новыми типами ракет на борту, - сказал он. - Это касается и авиационной составляющей (и по носителям - самолетам), и по ударной системе".

"Мы действуем в строгом соответствии со всеми нашими договоренностями, в том числе и в рамках СНВ-3, - подчеркнул президент. - Но еще вернусь к тому, что считаю чрезвычайно важным: в 2001 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО, этот Договор являлся краеугольным камнем всей системы международной безопасности".

"Тогда было сказано "мы делаем это не против вас". На что я им сказал, что мы должны как-то реагировать и даже совершенствовать наши ударные системы", - добавил он.

"Я хочу это подчеркнуть: мы ничего не нарушаем, в том числе и СНВ-3, все договоренности по количеству носителей и боезарядов полностью соблюдаются", - сказал он, добавив, что совсем недавно "американские наблюдатели сидели на наших заводах, смотрели как производятся ракеты и ядерные заряды". Путин выразил сожаление, что вместо того, чтобы в таком режиме продолжать сотрудничать, США вышли из договора по ПРО.

Гонка вооружений

Путин подчеркнул, что предпосылки новой гонки ядерных вооружений были созданы после выхода США из договора по ПРО.

"Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода США из договора по противоракетной обороне", - сказал глава государства.

Президент заявил, что Россия никогда не пойдет на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить ресурсы, которые ей не по карману.

"Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы. Но хочу подчеркнуть: мы никогда не пойдем на то, чтобы втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману", - сказал глава государства.

Путин напомнил, что в 2011 году расходы на оборону были на уровне 2,7% ВВП, в 2016 году - 4,7%, но уже в 2017 году будет 3,3%, а к 2019 году снизятся до 2,8%. "И так мы будем эту планку сохранять, потому что мы уже сделали необходимые вещи, чтобы выйти на тренд модернизации, которая должна привести к тому, что к в 2021 году 70% будет новейших и новых вооружений", - добавил российский лидер.

Путин также рассказал, что в данный момент в отдельных видах войск уровень современного вооружения составляет 50-60%, а в ядерной составляющей уже под 90%. "Нас все устраивает, мы полностью реализуем свои планы", - заключил президент.