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Долгов призвал Обаму доразобраться с проблемами США, а не требовать отмены закона об НКО

Политика
23 декабря, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
22 декабря начальник пресс-службы Госдепартамента США заявил, что Вашингтон призывает Москву отменить закон об НКО - "иностранных агентах"
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Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов

© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов призвал команду президента США Барака Обамы, чьи полномочия истекают в следующем месяце, до конца разобраться со своими законами, а не требовать отмены российского закона об НКО.

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"Госдеп требует "сегодня" отменить российский закон об иностранных агентах. А "завтра" что будет? Новая администрация в США", - написал он в своем микроблоге в Twitter. 

"Так что команде Обамы надо доразобраться со своими законами, пакуя чемоданы", - добавил дипломат.

22 декабря начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон призывает Москву отменить закон об НКО - "иностранных агентах". По его словам, термин "иностранный агент" дает "основание полагать, что эти организации являются предателями".

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года в Вашингтоне.

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Обама, Барак Долгов, Константин Константинович
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