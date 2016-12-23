Долгов призвал Обаму доразобраться с проблемами США, а не требовать отмены закона об НКО

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов призвал команду президента США Барака Обамы, чьи полномочия истекают в следующем месяце, до конца разобраться со своими законами, а не требовать отмены российского закона об НКО.
"Госдеп требует "сегодня" отменить российский закон об иностранных агентах. А "завтра" что будет? Новая администрация в США", - написал он в своем микроблоге в Twitter.
"Так что команде Обамы надо доразобраться со своими законами, пакуя чемоданы", - добавил дипломат.
22 декабря начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон призывает Москву отменить закон об НКО - "иностранных агентах". По его словам, термин "иностранный агент" дает "основание полагать, что эти организации являются предателями".
Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года в Вашингтоне.