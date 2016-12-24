Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в Сирии

Политика
24 декабря, 21:06 UTC+3
Материал из 1 страницы
Президент Ирана Хасан Роухани и президент РФ Владимир Путин

Президент Ирана Хасан Роухани и президент РФ Владимир Путин

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре подчеркнули, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в городе Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Путин и президент Ирана обсудили возможную встречу сторон сирийского конфликта в Астане
Чавушоглу: из Восточного Алеппо выведено 20 тысяч человек
Источник: визит президента Ирана в Россию планируется в январе 2017 года

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Роухани, Хасан Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Иран Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
2
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
3
Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии
4
На юге Москвы в результате пожара в квартире пострадали двое детей
5
Двое мужчин погибли в Башкирии на территории бывшей воинской части
6
Более 100 лыжников раскритиковали работу МОК и FIS в области борьбы с допингом
7
Кабмин РФ утвердил трансферты регионам на доплаты к пенсиям
Темы дня
Реклама