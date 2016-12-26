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Чуркин раскритиковал инициативу Генассамблеи ООН по расследованию преступлений в Сирии

Политика
26 декабря, 2:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
По мнению постпреда РФ при ООН, изъяном нововведения является то, что новая структура по расследованию военных преступлений "будет действовать на основе добровольных взносов"
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Виталий Чуркин

Виталий Чуркин

© EPA/JASON SZENES

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) о создании механизма наблюдения за военными преступлениями в Сирии полна недоработок и может иметь непредсказуемые юридические последствия. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в опубликованном в понедельник интервью "Российской газете".

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"Такое решение Генассамблеи не было правильным. <...> По нашему глубокому убеждению, Генассамблея просто не имеет полномочий создавать такие структуры", - считает дипломат. По его мнению, изъяном нововведения является то, что новая структура по расследованию военных преступлений "будет действовать на основе добровольных взносов". "Это по сути означает, что те, кто станет давать деньги, спонсировать эту группу, будут ожидать от нее результатов, которые их устроят. Понятно, что это будут расследования, носящие "антидамасский", "антиасадовский" характер", - предостерегает Чуркин.

"Резолюция Генассамблеи стала следствием того, что у всех нервы "обнажены" в том, что касается сирийского сюжета. Многие делегации готовы голосовать за все, что угодно, за любую резолюцию, цель которой декларировалась бы как прекращение насилия в Сирии", - уверен российский представитель при ООН. "Такой документ готова поддержать большая часть членов ООН, не задумываясь о его юридических и практических последствиях", - подытожил Чуркин.

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В четверг ГА ООН приняла резолюцию о создании "беспристрастного и независимого механизма", которому будет поручен сбор и анализ доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, с целью упростить возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или международных судах и трибуналах. ГА попросила генерального секретаря ООН в течение 20 рабочих дней разработать "круг ведения международного беспристрастного и независимого механизма", а также "безотлагательно предпринять шаги, меры и действия" необходимые для того, чтобы он приступил к полноценной работе. ГА призвала все государства и все стороны в конфликте "в полной мере сотрудничать" с создаваемой структурой и следственной комиссией.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари расценил решение о создании следственного механизма как "грубое вторжение во внутренние дела" его страны. По его словам, ГА создала "опасный правовой прецедент", который будет использоваться для сведения счетов с неугодными режимами. Постпред Сирии отметил, что принятием резолюции ГА нарушила статью 12 Устава ООН, в соответствии с которой она "не может давать какие-либо рекомендации" касаемо споров или ситуаций, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, если последний сам об этом не попросит.

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Чуркин, Виталий Иванович
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