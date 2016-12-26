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Путин проинформировал коллег по ОДКБ о шагах по нормализации в Сирии

Политика
26 декабря, 17:58 дата обновления: 26 декабря, 18:08 UTC+3
Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа напомнил, что шаги по нормализации предпринимаются совместно с Ираном и Турцией
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проинформировал коллег по ОДКБ о шагах по нормализации обстановки в Сирии, о взаимодействии с Ираном и Турцией в этом вопросе. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

"Президент России Владимир Путин проинформировал своих коллег о тех шагах, которые предпринимает Россия по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном", - сказал Бордюжа.

Бордюжа также отметил, что вопрос о новом генсеке ОДКБ будет рассмотрен на следующем саммите Организации в апреле.

"Договорились, что в апреле месяце пройдет очередное заседание Совета ОДКБ, где в том числе будет рассмотрен вопрос о генеральном секретаре. Этот вопрос у нас сегодня не рассматривался в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств - членов Организации в этой рабочей встрече не участвовала", - сказал Бордюжа.

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Главы стран ОДКБ обсудили помощь Таджикистану для стабилизации ситуации на границе с Афганистаном. Генсек ОДКБ отметил, что  лидеры обсуждали вопросы терроризма, активизации в последнее время террористических ячеек в государствах Организации. "За последние несколько лет были разгромлены несколько групп террористов в России и других государствах - членах Организации", - сказал генсек ОДКБ.
По словам Бордюжи, президенты дали ряд поручений "по оценке вновь возникших угроз и выработке тех мер, которые необходимо предпринять коллективно всем государствам по их нейтрализации".

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