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МИД РФ: говоря о киберугрозе со стороны РФ, власти США оправдывают провал на выборах

Политика
28 декабря, 20:01 UTC+3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Администрация США, говоря о киберугрозе со стороны России, ищет оправдание для провала своего кандидата на выборах. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про "русских хакеров", которая продолжает литься в США с самого верху, - отметила она. - Администрация Барака Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".

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Захарова, Мария Владимировна
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