Долгов: Charlie Hebdo карикатурами на Ту-154 утратили человеческое достоинство

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС /. Charlie Hebdo карикатурами на Ту-154 утратили человеческое достоинство, вычеркнули себя из рядов журналистов и из числа цивилизованных людей. Об этом заявил в среду уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией. Последний номер уходящего года, появившийся в продаже сегодня, содержит публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, а также убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Charlie Hebdo не первый раз публикует противоречивые карикатуры на темы, связанные с Россией. Так, в ноябре 2015 года на его страницах появились рисунки о крушении в Египте пассажирского самолета А321 российской компании "Когалымавиа", которое унесло жизни 224 человек. Данная публикация вызвала резкий протест со стороны России. Реагируя на возникшую полемику, МИД Франции заявил, что руководство республики не имеет отношения к деятельности редакции газеты, сотрудники которой вольны свободно выражать собственное мнение.

В октябре этого года появились публикации по поводу открытия в Париже Российского православного духовно- культурного центра.