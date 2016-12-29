Путин подписал закон о соглашении с Арменией по созданию на Кавказе системы ПВО

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в Кавказском регионе коллективной безопасности.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение с Арменией было подписано в Москве 23 декабря 2015 года. Им предусматривается "создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ".
Основными задачами ОРС ПВО являются "организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности, поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники войск (сил) ОРС ПВО в постоянной готовности к применению, осуществление взаимодействия с войсками (силами), входящими в состав других региональных систем противовоздушной обороны", говорится в пояснительной записке.
Координировать совместные действия войск ОРС ПВО и сил, входящих в состав других региональных систем противовоздушной обороны, будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ. Общее руководство совместными действиями войск ОВС ПВО будет осуществлять командующий войсками Южного военного округа РФ.
Предполагается, что министерства обороны России и Армении в мирное время будут организовывать планирование применения войск ОРС ПВО, их совместное боевое дежурство, взаимодействие, а также совместную оперативную и боевую подготовку. Порядок применения оружия дежурными будет определяться законодательством стороны, в воздушном пространстве которой находится объект, в отношении которого применяется оружие.