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Путин подписал закон о соглашении с Арменией по созданию на Кавказе системы ПВО

Политика
29 декабря, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Само соглашение с Ереваном было подписано в Москве 23 декабря 2015 года
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Соглашение с Арменией было подписано в Москве 23 декабря 2015 года. Им предусматривается "создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ".

Основными задачами ОРС ПВО являются "организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности, поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники войск (сил) ОРС ПВО в постоянной готовности к применению, осуществление взаимодействия с войсками (силами), входящими в состав других региональных систем противовоздушной обороны", говорится в пояснительной записке.

Координировать совместные действия войск ОРС ПВО и сил, входящих в состав других региональных систем противовоздушной обороны, будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ. Общее руководство совместными действиями войск ОВС ПВО будет осуществлять командующий войсками Южного военного округа РФ.

Предполагается, что министерства обороны России и Армении в мирное время будут организовывать планирование применения войск ОРС ПВО, их совместное боевое дежурство, взаимодействие, а также совместную оперативную и боевую подготовку. Порядок применения оружия дежурными будет определяться законодательством стороны, в воздушном пространстве которой находится объект, в отношении которого применяется оружие.

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