Железняк рассчитывает, что перемирие в Сирии будут соблюдать все стороны конфликта

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Замсекретаря Генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассчитывает, что всеобъемлющее перемирие в Сирии будет соблюдаться всеми сторонами конфликта.
"Мы рассчитываем, что всеобщее перемирие в Сирии будет соблюдаться всеми сторонами. Это также создаст условия для окончательной ликвидации оставшихся террористических групп, не желающих сложить оружие", - заявил журналистам Железняк.
По его мнению, усилия России по достижению всеобъемлющего перемирия на территории Сирии являются важнейшим шагом на пути к политическом урегулированию в стране и нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
"Подписание соглашения по прекращению огня в Сирии между правительством (Башара) Асада и оппозицией является большой дипломатической, военной и политической победой, одержанной при поддержке России. Россия вновь подтвердила лидерство в международной миротворческой деятельности", - подчеркнул депутат.
Он указал, что действующая коалиция России, Турции и Ирана уже продемонстрировала свою эффективность - эти государства, по его словам, заинтересованы в установлении мира и стабильности в Сирии. Переход к ответственному переговорному процессу способен вернуть жизнь в Сирии в цивилизованное русло, подчеркнул Железняк.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о том, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры; по словам главы государства, подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, рассказал Путин.