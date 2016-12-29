Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Железняк рассчитывает, что перемирие в Сирии будут соблюдать все стороны конфликта

Политика
29 декабря, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По мнению замсекретаря Генсовета "Единой России", усилия России по достижению всеобъемлющего перемирия на территории страны являются важнейшим шагом на пути к политическом урегулированию
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Замсекретаря Генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассчитывает, что всеобъемлющее перемирие в Сирии будет соблюдаться всеми сторонами конфликта.

"Мы рассчитываем, что всеобщее перемирие в Сирии будет соблюдаться всеми сторонами. Это также создаст условия для окончательной ликвидации оставшихся террористических групп, не желающих сложить оружие", - заявил журналистам Железняк.

По его мнению, усилия России по достижению всеобъемлющего перемирия на территории Сирии являются важнейшим шагом на пути к политическом урегулированию в стране и нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

"Подписание соглашения по прекращению огня в Сирии между правительством (Башара) Асада и оппозицией является большой дипломатической, военной и политической победой, одержанной при поддержке России. Россия вновь подтвердила лидерство в международной миротворческой деятельности", - подчеркнул депутат.

Он указал, что действующая коалиция России, Турции и Ирана уже продемонстрировала свою эффективность - эти государства, по его словам, заинтересованы в установлении мира и стабильности в Сирии. Переход к ответственному переговорному процессу способен вернуть жизнь в Сирии в цивилизованное русло, подчеркнул Железняк.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о том, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры; по словам главы государства, подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, рассказал Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Асад, Башар Хафез Железняк, Сергей Владимирович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
2016 год: вид из космоса
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
2
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
5
Виталий Наумкин: усилия России сыграли ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии
6
СМИ: трое украинских диверсантов подорвались на мине при попытке прорыва позиций ДНР
7
Сбербанк спишет кредиты погибших в катастрофе Ту-154
Темы дня
Реклама