Путин подписал закон, регламентирующий применение физической силы к заключенным

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к заключенным. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных настоящим законом", - говорится в тексте документа.
Закон также регулирует отдельные вопросы организации и обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы.
Закон принят Государственной думой 21 декабря 2016 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года.
После внесения в Госдуму документ вызвал широкий резонанс в СМИ и претензии со стороны правозащитников. Ко второму чтению в законопроект были внесены многочисленные поправки, призванные устранить эту обеспокоенность. В частности, из текста была исключена норма, разрешающая сотрудникам ФСИН применять силу и спецсредства к заключенным за нарушение режима содержания.
Кроме того, с учетом замечаний правозащитников были введены ограничения на применение специальных средств (электрошокеров) и установлены единые правила применения резиновых палок (по аналогии с принятыми в других силовых структурах).