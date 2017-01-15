Косачев посоветовал администрации США не начинать расследование кибератак с политики

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что при расследовании кибератак на серверы Демократической партии США искать политическую подоплеку следует только тогда, когда будут исключены все другие варианты. Такое мнение сенатор высказал на своей странице в сети Facebook.

По его мнению, аксиомой в этом деле является только сам факт атаки на серверы Демпартии, а что касается исполнителей, то тут возможны варианты: утечку могли допусти внутренние "кроты" в Демпартии, обойдясь без хакеров; сервер действительно взломали хакеры, но они могли быть и из США, и из любой другой страны, и из международной группы; хакеры имеют отношение к России, но действуют самостоятельно и не имеют никакого отношения к российским ведомствам.

Лишь исключив "без допусков и погрешностей" сначала первое, затем второе, затем третье, считает Косачев, "допустимо переходить к политике". "Коей и является, без всякого сомнения, тактика проигравших демократов - банально свалить свой проигрыш на Кремль. Политикой псевдо, бесчестной и низкопробной", - подчеркнул он.

Если же администрация США продолжит объяснять свои неудачи действиями Москвы, "Обама не только уйдет со своего поста "хромой уткой", но войдет в историю в качестве псевдопрезидента, откровенно обманувшего свой народ и многие другие народы", уверен сенатор.