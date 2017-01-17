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Песков: Путин попрощался с Обамой на саммите в Перу и не планирует новых контактов с ним

Политика
17 января, 16:34 UTC+3
Заключительная личная встреча лидеров РФ и США прошла в ноябре 2016 года
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама поблагодарили друг друга за работу на последней встрече в Перу в ноябре, и их новых контактов не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они поблагодарили друг друга за совместную работу, это была заключительная личная встреча (на саммите АТЭС в Перу в ноябре 2016 года), и они попрощались на этой личной встрече, - сказал Песков. - Других контактов пока не запланировано".

Срок полномочий президента США Барака Обамы на посту главы государства истекают 20 января 2017 года. 

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Обама, Барак Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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