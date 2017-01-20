Задержанного в Барселоне россиянина переведут в пенитенциарный центр в Мадриде

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МАДРИД, 20 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Задержанный в Барселоне гражданин РФ Станислав Лисов, подозреваемый в разработке вредоносного программного обеспечения, будет переведен в пенитенциарный центр в испанской столице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Мадриде.
"20 января испанские судебные власти официально информировали посольство в ответ на наше обращение, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан по запросу на экстрадицию, поступившему из США, - отметили в диппредставительстве. - Как указано в ответе испанского суда, российскому гражданину вменяется в вину создание незаконной организации для совершения мошенничества с помощью компьютерной техники и других электронных средств".
По информации посольства, в настоящий момент Лисов находится под стражей, и "в ближайшее время планируется его перевод в пенитенциарный центр в Мадриде". Российская дипмиссия "продолжит активные контакты с испанскими властями, а также с самим Станиславом Лисовым, в целях защиты его интересов и оказания в полном объеме всей необходимой консульской помощи".
32-летний россиянин был задержан в аэропорту Барселоны 13 января по запросу Вашингтона; теперь США должны предоставить Испании материалы по делу гражданина РФ, после чего испанский суд будет решать вопрос о его экстрадиции. "США должны в течение 40 дней с момента задержания Лисова предоставить Испании расширенные материалы по его делу. После того как материалы придут, судья (в Испании) будет рассматривать дело об экстрадиции. Пока они их не предоставили", - сообщил ранее заведующий консульским отделом посольства России в Испании Андрей Константинов.
Если испанский суд удовлетворит запрос об экстрадиции, россиянину придется отстаивать свои интересы в американском суде, отметил дипломат. По его словам, у задержанного есть возможность совершать звонки, жалоб он не имеет.
По утверждению правоохранительных органов, россиянин вместе с другими лицами разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных". Ущерб от действий сети, к которой якобы принадлежал Лисов, составляет около $5 млн. В настоящий момент россиянин находится в следственном изоляторе в Барселоне.