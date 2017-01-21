Съезд "Единой России" переизберет руководящие органы партии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Единая Россия" соберется в субботу на двухдневный съезд, который обсудит реализацию предвыборной программы партии и переизберет ключевые руководящие органы, в том числе председателя, Высший и Генеральный советы.

Съезд, который пройдет на ВДНХ, станет первым для партии после сентябрьских выборов в Госдуму, которые были для "Единой России" триумфальными: по их итогам партия не просто вернула себе конституционное большинство в нижней палате парламента, но и серьезно превысила результаты предыдущих избирательных кампаний. Теперь партийцам предстоит проанализировать итоги выборов, в том числе с точки зрения кадров.

Последний съезд "Единой России" прошел в 2016 году в два этапа и был связан с подготовкой к выборам в Госдуму: в феврале партия частично обновила руководящие органы и дала старт процедуре предварительного голосования для отбора кандидатов, а в июне - утвердила программный документ и списки своих выдвиженцев на думские выборы.

Нынешний съезд будет отчетно-выборным, на нем партия подведет итоги и определит перспективы работы, пояснил ранее секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

Программу - в жизнь

Первый день работы съезда пройдет в формате дискуссии на семи тематических площадках, проблематика которых определяется разделами партийной предвыборной программы: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава".

"На этих площадках будет обсуждаться реализация программы, с которой мы шли на выборы", - сообщил Неверов.

По словам замсекретаря Генсовета единороссов Ольги Баталиной, вместе с указами президента, его посланием Федеральному собранию предвыборная программа становится "ключевым приоритетом в организации работы партийных проектов, внутрипартийных платформ, деятельности института сторонников партии, ее региональных и местных отделений". Пункты программы, напомнила она, уже лежат в основе законотворческой деятельности фракции "Единой России" в Госдуме, ее приоритеты были отражены в принятом федеральном бюджете на 2017 год и плановый период, законотворческих инициативах депутатов.

Часть пунктов программы, например, выделение средств на развитие санитарной авиации в регионах, благоустройство территорий, уже воплощены в жизнь. На тематических площадках будут определены и другие приоритетные направления программных мероприятий для реализации уже в текущем году. "Программа пятилетняя, понятно, что не все мероприятия будут реализованы в 2017 году, поэтому вместе с правительством РФ определим приоритеты по разделам программы (на нынешний год)", - пояснила Баталина.

Участие в дискуссионных площадках примут члены правительства РФ. Известно, что на съезд приглашен кабинет министров почти в полном составе, руководители внебюджетных фондов, служб и агентств. Результаты обсуждения будут доложены председателю партии, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, они, предполагает Неверов, найдут отражение в докладе об итогах работы партии за пятилетний период и стоящих перед ней задачах, с которым выступит руководитель единороссов. С его выступления начнется второй день работы партийного форума.

В рамках съезда также будет организована выставка, на которой будут представлены как действующие партийные проекты, так и те, которые только запускаются. Неверов не исключил, что по итогам съезда будет принято решение "осуществить новый подход к проектной деятельности" и проведена своего рода ревизия - какие проекты закрываются в связи с тем, что уже реализованы, какие новые должны быть запущены. "Ключевым фактором при принятии решения по перезагрузке проектной деятельности, активизации деятельности внутрипартийных дискуссионных платформ" станет реализация партийной программы, уточнила Баталина.

Ротация Генсовета

Во второй день съезда будет проведено плановое, проводимое раз в пять лет переизбрание руководящих партийных органов. Как пояснил Неверов, в соответствии с уставом партии, ее председатель, Высший совет и его руководитель избираются открытым голосованием, Генсовет, его президиум, секретарь и его заместители - тайным, причем секретарь - на альтернативной основе.

С 2012 года пост председателя "Единой России" занимает Дмитрий Медведев.

Как подчеркивал секретарь Генсовета, в основу принципа формирования руководящих органов "будут заложены результаты избирательной кампании и уровень поддержки партии", поскольку "критерием оценки работы любой политической структуры являются выборы".

Еще до съезда единороссы провели масштабную отчетно- выборную кампанию в регионах, по результатам которой серьезно обновился руководящий состав партийных ячеек: своих руководителей поменяли порядка 21% первичных, 26% местных и 30% региональных отделений партии. Теперь изменения ожидают и центральные органы "Единой России".

В состав Генсовета - постоянно действующего руководящего коллегиального органа - входят 170 человек, причем все они являются членами партии. Его ротация должна составлять не менее 15%, однако, по прогнозу Неверова, на этот раз она превысит 50%.

По его словам, половину состава Генсовета составит "региональная часть", чтобы "каждый регион имел своего представителя" в этом органе. Предполагается, что в Генсовет войдут порядка 25-30 секретарей региональных отделений, активно работавших во время прошедшей избирательной кампании. Еще 85 членами Генсовета станут "секретари местных, первичных отделений, где результат на выборах был один из самых высоких в том или ином регионе", уточнил Неверов.

Кроме того, по его данным, в Генсовет войдут "депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, задействованные в партийной работе, руководители партийных проектов, внутрифракционных групп", а также "наиболее подготовленные" руководители межрегиональных координационных советов.

Новые лица Высшего совета

Также будет обновлен Высший совет - орган, отвечающий за "стратегическое направление" развития партии. Высший совет, согласно уставу, избирается из числа "выдающихся общественных и политических деятелей РФ, имеющих большой авторитет в российском обществе и на международной арене, в том числе не являющихся членами партии".

Как напоминал Неверов, количественный и персональный состав Высшего совета определяется съездом, сейчас это 100 человек, но избраны только 82. "По всей видимости, количественный состав останется прежним, каких-либо предпосылок менять его нет", - предположил представитель руководства партии.

Вместе с тем, на съезде ожидается ротация губернаторского корпуса, входящего в Высший совет. По словам Неверова, Высший совет может пополниться главами тех субъектов РФ, где на выборах был "высокий уровень доверия партии". Одновременно его покинут губернаторы, в чьих регионах показатель поддержки "Единой России" оказался "недостаточно высок", добавил Неверов.

Предполагается, что новыми членами Высшего совета станут руководители регионов, где на думских выборах 18 сентября 2016 года партийный список получил больше, чем в целом по стране (54,2%). Так, по информации источников ТАСС в партии, речь может идти о главе Крыма Сергее Аксенове, который возглавлял по республике список единороссов, набравший более 70% голосов. Войти в Высший совет могут губернатор Тамбовской области Александр Никитин и глава Ростовской области Василий Голубев - в этих регионах "Единая Россия" получила соответственно 63,51% и 58,79%.

Кроме того, ожидается, что в Высший совет может войти председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это "предполагает его должность", пояснял ТАСС источник, напоминая, что членами бюро этого органа являются председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и экс-спикер Госдумы, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который, скорее всего, также сохранит партийный пост.

По оценкам источников, места в Высшем совете могут сохранить губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев, губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и Владимирской области Светлана Орлова.

Что касается руководства партии, то эксперты уверены, что будут переизбраны председатель, глава Высшего совета Борис Грызлов и секретарь Генсовета Сергей Неверов. "Перемены нужны, когда у партии есть проблемы, что-то не получается", - пояснял ТАСС высокопоставленный источник в "Единой России".

Не предполагает повестка съезда и внесения каких-либо поправок в партийный устав.

Статистика съезда

В общей сложности на съезд приглашены 3046 человек, из них 728 делегатов.

Как пояснял Неверов, участниками форума станут депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, председатели законодательных собраний, лидеры фракций "Единой России" в региональных парламентах, мэры областных центров, главы субъектов РФ, кроме трех, представляющих другие партии (Иркутская, Орловская и Смоленская области), руководители общественных приемных председателя партии.

Секретарь Генсовета уточнял, что на данный съезд не приглашались иностранные делегации. "Это рабочий съезд", - указывал он.