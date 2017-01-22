Кадыров: появление ИГ и "Аль-Каиды" лежит на совести спецслужб предыдущих лидеров США

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Появление таких террористических группировок, как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ), лежит на совести спецслужб бывших американских лидеров, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
"История Америки последних десятилетий, и история президентства Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы - это разрушенные страны, миллионы жертв, десятки миллионов беженцев, кровавые реки в Афганистане, Ираке, Йемене, Сирии, Ливии, странах бывшей Югославии, африканских государствах. На совести их спецслужб рождение Аль-Каиды, "Иблисского государства" ("Исламское государство" - прим. ТАСС), десятков других террористических организаций, держащих весь мир в состоянии страха", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.
Ранее Кадыров в интервью в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и призвал его бороться с терроризмом вместе с Россией.