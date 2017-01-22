Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров: появление ИГ и "Аль-Каиды" лежит на совести спецслужб предыдущих лидеров США

Политика
22 января, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Ранее глава Чечни призвал нового президента США Дональда Трампа бороться с терроризмом вместе с Россией
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Появление таких террористических группировок, как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ), лежит на совести спецслужб бывших американских лидеров, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Смотрите также
Глава Чечни Рамзан Кадыров
НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмом

"История Америки последних десятилетий, и история президентства Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы - это разрушенные страны, миллионы жертв, десятки миллионов беженцев, кровавые реки в Афганистане, Ираке, Йемене, Сирии, Ливии, странах бывшей Югославии, африканских государствах. На совести их спецслужб рождение Аль-Каиды, "Иблисского государства" ("Исламское государство" - прим. ТАСС), десятков других террористических организаций, держащих весь мир в состоянии страха", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее Кадыров в интервью в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и призвал его бороться с терроризмом вместе с Россией.

Смотрите также

Кадыров призвал правоохранителей усилить борьбу с терроризмом на местах
Кадыров: силовики Чечни делятся с китайскими коллегами своим опытом борьбы с терроризмом
Кадыров обсудил с руководством Саудовской Аравии вопросы борьбы с терроризмом
Кадыров призвал к нейтрализации сторонников терроризма

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: хакеры разместили фальшивку об атаке РФ на США в аккаунте NYT в Twitter
2
Мадонна заявила, что ее слова в адрес Трампа на марше протеста вырвали из контекста
3
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
4
ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход Конгресса
5
Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией
6
Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки
7
Би-би-си: Мэй ушла от ответа на вопрос о неудачном запуске ракеты Trident
Темы дня
Реклама