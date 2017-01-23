Песков подтвердил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он рассказал журналистам.
"Нет, он не собирается принимать (участие), - сказал представитель Кремля. - Посещения этой конференции нет в графике президента". При этом Песков затруднился ответить на вопрос, возможны ли изменения в графике президента. "Это сложно сказать", - отметил он.
На Мюнхенскую конференцию традиционно съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты. Российские представители участвуют в Мюнхенской конференции с конца 1990-х годов.
10 лет назад Путин выступил на конференции с докладом "Роль России в мировой политике". Его выступление, в котором президент РФ подчеркнул важность многополярности мира и необходимость устранения двойных стандартов в мировой политике, стало знаменитым.
В другие годы Россию на конференции представляли Сергей Иванов, занимавший в разное время посты секретаря Cовета безопасности, первого вице-премьера и министра обороны, а затем главы администрации Кремля, а также министр иностранных дел Сергей Лавров. В прошлом году участие в конференции принимал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.