МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума в 2016 году сэкономила около 800 млн рублей, заявил в начале пленарного заседания спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Ранее об экономии бюджетных средств палатой журналистам сообщил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Хотел бы довести до вашего сведения информацию, возможно, вы по-разному ее воспримете, но то, что она на многие вопросы отвечает, думаю, вы согласитесь. По итогам 2016 года Государственной думой была достигнута экономия выделенных для ее работы бюджетных средств в размере 779 млн 494 тыс. 700 рублей", - сказал глава нижней палаты парламента.

"В соответствии с требованиями бюджетного законодательства эти средства были возвращены в бюджет РФ", - подчеркнул Володин. Эта экономия была достигнута в первую очередь за счет оптимизации работы депутатского корпуса и организации работы Госдумы, уточнил он.

"Во-первых, экономия по оплате труда депутатов и их помощников в Госдуме составила 283 млн 200 тыс., - проинформировал политик. - Во-вторых, сокращение затрат на оплату гостиничных номеров для вновь избранных депутатов составило 209 млн 400 тыс.". На уменьшении расходов на авиаперелеты депутатов удалось сэкономить 45 млн 500 тыс. рублей.

Снижение командировочных расходов составило 40 млн 700 тыс. рублей, продолжил председатель Госдумы. "У нас с вами достаточно большая экономия по региональному блоку работы, она составила порядка 132 млн 500 тыс., ну и оптимизация работы по приему и размещению иностранных делегаций и снижение стоимости контрактов в процессе проведения закупочных процедур", - рассказал он.

"Многие считали, что год выборный, год, когда приедут новые депутаты, потребует больших затрат, и присутствующие здесь представители СМИ эти цифры считали, говорили, как это дорого обойдется", - напомнил Володин. "Коллеги, это обошлось с экономией в эту сумму. Поэтому все, что считали и придумывали, не состоялось, потому что сделали все, чтобы деньги можно было вернуть в бюджет", - заключил он.