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ЦИК РФ проведет выездное совещание в Дагестане в феврале

Политика
25 января, 11:58 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Председатель избирательной комиссии Элла Памфилова ранее обещала посетить республику и провести там совещание, однако сроки визита не сообщались
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Центризбирком России проведет в середине февраля выездное совещание в Республике Дагестан. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Как мы обещали, будет у нас выездное совещание в середине февраля", - сказала она.

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Памфилова ранее обещала посетить республику и провести там совещание, но время визита не называлось.

"Встретимся со всеми заявителями. Сейчас многие вопросы решены, то, что не решено, выясним на месте, проведем все необходимые встречи", - отметила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что прокуратура Дагестана провела проверку по факту уничтожения избирательных бюллетеней, хранившихся в подвале и залитых во время ливня в октябре. Выяснилось, что охрана документации не была обеспечена должным образом, проинформировала глава ЦИК.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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