ЦИК РФ проведет выездное совещание в Дагестане в феврале

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Центризбирком России проведет в середине февраля выездное совещание в Республике Дагестан. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Как мы обещали, будет у нас выездное совещание в середине февраля", - сказала она.
Памфилова ранее обещала посетить республику и провести там совещание, но время визита не называлось.
"Встретимся со всеми заявителями. Сейчас многие вопросы решены, то, что не решено, выясним на месте, проведем все необходимые встречи", - отметила глава ЦИК.
Памфилова добавила, что прокуратура Дагестана провела проверку по факту уничтожения избирательных бюллетеней, хранившихся в подвале и залитых во время ливня в октябре. Выяснилось, что охрана документации не была обеспечена должным образом, проинформировала глава ЦИК.