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Песков: Абэ собирается приехать в Россию дважды в 2017 году

Политика
25 января, 14:24 дата обновления: 25 января, 15:07 UTC+3
Сроки визитов премьер-министра Японии еще не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается приехать в Россию дважды в этом году. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, японского лидера ждут на Дальневосточном экономическом форуме во Владивостоке осенью, а также еще с одним визитом до этого.

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"Абэ приедет, он хочет дважды приехать, уже очевидно, что он приедет на Дальневосточный экономический форум, и до этого тоже хочет приехать", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что эти сроки еще не согласованы. Песков не исключил, что визит может состояться в апреле-мае.

Песков отметил, что от правительства России отношения с Японией курирует первый вице-премьер Игорь Шувалов. "Он координирует деятельность ведомств и является главным локомотивом, а дальше идут по ведомствам (представители, отвечающие за сотрудничество с Японией)", - ответил Песков на вопрос ТАСС, кто от кабмина РФ курирует отношения с Японией. Он уточнил, что от Минэкономразвития данную работу ведет замминистра Станислав Воскресенский. "Он очень серьезно (находится) в материале", - оценил представитель Кремля. По его мнению, работа по расширению сотрудничества с Японией "идет очень позитивно своим чередом".

Команда Токио

20 января Синдзо Абэ заявил, что посетит Россию в кратчайшие сроки для продвижения вопроса мирного договора.

Как сообщила газета The Asahi Shimbun, Абэ намерен сменить команду высокопоставленных дипломатов, которые ведают переговорами с Россией.

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По данным издания, в первую очередь будет вскоре отправлен в отставку специальный представитель правительства по отношениям с РФ Тикахито Харада, который ранее почти пять лет был послом в Москве.

В последнее время, в частности, он участвовал в консультациях по проблемам заключения мирного договора с Россией. По данным газеты, по решению канцелярии премьер-министра новым ответственным за переговоры с Москвой станет нынешний заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Акиба, который считается экспертом по международному праву. Ранее он также принимал участие в консультациях с российскими представителями.

Внутри самого японского МИД, как сообщается, в конце нынешнего месяца будут сменены директор Департамента Европы и глава входящего в это подразделение Российского отдела. Газета связывает предстоящие отставки и замены с итогами состоявшегося 15-16 декабря визита в Японию президента РФ Владимира Путина. Как полагают, премьер-министр Синдзо Абэ путем обновления команды намерен активизировать переговоры с Москвой.

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Персоны
Абэ, Синдзо Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
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