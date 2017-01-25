ЛДПР намерена сменить партийное руководство за исключением Жириновского

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. ЛДПР намерена провести ротацию в руководстве партии за исключением поста председателя.

Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы от фракции либерал-демократов, глава высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев.

По его словам на 30-м юбилейном съезде партии, который пройдет в Москве 4 февраля, будут переизбраны все ее руководящие органы - председатель, высший совет и центральная контрольная ревизионная комиссия. "На должность председателя высший совет партии будет рекомендовать кандидатуру Владимира Жириновского, а состав высшего совета и центральной контрольной ревизионной комиссии, скорее всего, претерпит изменение на 100%", - сказал Лебедев.

"Жириновский останется членом высшего совета, остальных полностью поменяем. Тем самым дадим возможность работать новым членам. В высшем совете будут больше представлены субъекты РФ", - пояснил он. Говоря о кандидатах на пост главы высшего совета, Лебедев уточнил, что он "избирается из числа членов совета сразу после их утверждения съездом". "Но я думаю, им станет Владимир Жириновский", - сказал он.

Лебедев также добавил, что сам он не может быть переизбран главой высшего совета ЛДПР на третий срок, поскольку этого не позволяют "партийные документы".