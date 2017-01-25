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Единороссы уличили депутатов КПРФ в отсутствии при рассмотрении собственных законопроектов

Политика
25 января, 20:04 дата обновления: 25 января, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
На заседании 25 января обсуждалась инициатива КПРФ, из 42 членов фракции при обсуждении присутствовали 14
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Единороссы в Госдуме уличили депутатов фракции КПРФ в отсутствии на пленарном заседании при рассмотрении собственных законопроектов.

В самом конце заседания в среду, 25 января, длившегося вместе с перерывами почти 10 часов, палата обсуждала инициативу КПРФ, которой предлагалось предоставить органам местного самоуправления право принимать решение об открытии специального счета в российском банке для формирования фонда капитального ремонта, если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ формирования фонда капремонта или выбранный ими способ не был реализован.

"Мы обсуждаем законопроект, внесенный КПРФ, в первую очередь лидерами этой фракции", - обратил внимание первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Уважаемые коллеги, извините, но, на мой взгляд, в данный момент из 42 членов фракции присутствуют 14, - констатировал он. - А ведь мы ведем заинтересованное обсуждение, на котором вы настаивали".

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"Если большинству фракции данная тема не интересна, давайте такие вопросы рассматривать по 118-й статье регламента (которая предполагает сокращенную процедуру - прим. ТАСС)", - предложил парламентарий, слова которого были встречены аплодисментами.

"Принимается (выступление) по ведению (заседания)", - отреагировал спикер Вячеслав Володин. Он также напомнил, что депутаты седьмого созыва приняли изменения в регламент Госдумы, согласно которым голосовать можно только лично.

Между тем, депутат от КПРФ Вера Ганзя, которая выступала по законопроекту, заявила ТАСС, что ее также не должно было быть в зале в это время. "У меня сейчас идет трехсторонняя комиссия в Минфине, а так как у меня был на докладе законопроект, то я не могла уйти в Минфин. Так же у многих. У нас сейчас трехсторонняя комиссия - это как минимум человек 30 - 40 депутатов. Они ушли в Минфин из разных фракций ", - сказала она, призвав не обвинять огульно представителей КПРФ.

"Такая проблема есть у всех: и у КПРФ, и у "Справедливой России" - у всех. Надо заканчивать вовремя. Надо соблюдать регламент. У всех есть планы, причем рабочие, после думских заседаний, - подчеркнула она. - Если у нас в 19:00 заканчивается заседание, то это не значит, что депутаты в 19:00 все идут и укладываются на боковую. У нас есть еще куча разных мероприятий".

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