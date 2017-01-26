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Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели

Политика
26 января, 10:05 дата обновления: 26 января, 11:13 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 26, января. /ТАСС
По данным источника, дипломат скончался утром в четверг в результате сердечной аритмии
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НЬЮ-ДЕЛИ/МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался  в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Индии.

Также дипломатический источник подтвердил ТАСС, что "посол скончался сегодня в 8 утра в результате сердечной аритмии".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с кончиной Кадакина.

"Глубоко опечален в связи с кончиной посла Александра Кадакина", - сообщил Моди на своей странице в сети мокроблогов Twitter.

"Он был замечательным дипломатом, великим другом Индии, прекрасно владеющим хинди, он неустанно способствовал упрочению связей Индии и России", - отметил премьер-министр.

К соболезнованиям премьера присоединились в МИД Индии. Официальный представитель ведомства Викас Сваруп выразил в связи с кончиной российского дипломата написал в Twitter, что Индия потеряла дорогого друга.

"В лице Кадакина мы потеряли дорогого друга, который лелеял отношения Индии-России в течение многих десятилетий как выдающийся российский дипломат", - отметил Сваруп.

Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе (Молдавия). В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии. В 1978-1989 годах работал в центральном аппарате МИД, а в 1989 вернулся в Индию в качестве советника-посланника.

В 1992-1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, в 1997-1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. С 1999 по 2004 год Кадакин был назначен послом РФ в Индии. В 2004-2005 годах работал послом по особым поручениям МИД, с 2005 по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года был вновь назначен послом в Индии.

Кадакин являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, хинди, румынским, урду, французским языками. Неоднократно награждался: в 2004 году получил звание "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации ", в 2009 году был награжден Орденом Почета и в 2014 году - Орденом Дружбы. 

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