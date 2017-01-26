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Договоренности о дате телефонного разговора Путина и Трампа нет

Политика
26 января, 12:01 дата обновления: 26 января, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контактов по линии администрации пока не было, их еще предстоит наладить
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Представители России и США до сих пор не смогли договориться о дате телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Это в очередной раз подтвердил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока договоренность о телефонном разговоре не достигнута, не согласована дата телефонного разговора", - сказал Песков.

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Ранее пресс-секретарь говорил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться после инаугурации нового американского лидера. "Мы надеемся, что президент Путин позвонит президенту Трампу после инаугурации, как только он будет доступен, и поздравит его, это протокольный момент", - сказал он. По его словам, Россия ждет, когда у американской стороны появится время в напряженном графике для такого контакта.

Инаугурация прошла 20 января. С тех пор Песков почти ежедневно был вынужден отвечать на вопросы журналистов о том, когда может этот телефонный разговор состояться. До сих пор, то есть на шестой день после вступления нового главы Белого дома на пост, договоренности об этом нет.

Ранее сообщалось, что переговоры об организации разговора ведет российский посол в Вашингтоне. Это также подтвердил Песков, отметив, что пока это единственный канал связи.

"Контактов по линии администрации Кремля (в новой администрацией США) пока не было, еще предстоит наладить такие контакты", - сказал пресс-секретарь. "Ведется рутинная дипломатическая работа, работает наше посольство в Вашингтоне, которое со своими визави в госдепартаменте находится в контакте", - уточнил Песков.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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