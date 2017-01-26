Путин считает стратегическое партнерство с Индией внешнеполитическим приоритетом РФ

Сторона Азмуна полностью удовлетворена решением ФИФА по спору с "Рубином"Спорт 26 января, 14:38
Авиакомпания "Аврора" в 2016 году увеличила пассажироперевозки на 22%, 1,4 млн человекТранспорт 26 января, 14:31
Олимпийская чемпионка Кук подвергла сомнению эффективность UKADСпорт 26 января, 14:31
"Притяжение" Бондарчука и "Молчание" Скорсезе: что смотреть в кино в выходныеКультура 26 января, 14:30
Объем перевозок судами "Северо-Западного пароходства" в 2016 году увеличился на 18%Транспорт 26 января, 14:24
ФИФА вынесла решение в пользу Азмуна в споре с "Рубином"Спорт 26 января, 14:22
Патриарх Кирилл предложил открывать в России банки для бедныхОбщество 26 января, 14:06
Десять депутатов Рады написали заявления о выходе из правящей коалицииМеждународная панорама 26 января, 14:03
Легкоатлетка Кривошапка не получала уведомлений об обнаружении у нее допингаСпорт 26 января, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Пранаба Мукерджи и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем республики, отметив успехи страны в экономической, социальной и научно-технической областях. Текст поздравительной телеграммы опубликован сегодня на сайте Кремля.
"Особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией - неизменный внешнеполитический приоритет России. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - говорится в сообщении.
По словам главы российского государства, за время независимого развития Индия добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях. "Ваша страна играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - отметил президент.
Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение реализации мероприятий, посвященных 70-й годовщине установления дипломатических отношений между государствами.
Он пожелал президенту и премьер-министру Индии доброго здоровья и успехов, а дружественному народу Индии - благополучия и процветания.