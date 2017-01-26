Путин считает стратегическое партнерство с Индией внешнеполитическим приоритетом РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Пранаба Мукерджи и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем республики, отметив успехи страны в экономической, социальной и научно-технической областях. Текст поздравительной телеграммы опубликован сегодня на сайте Кремля.

"Особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией - неизменный внешнеполитический приоритет России. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - говорится в сообщении.

По словам главы российского государства, за время независимого развития Индия добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях. "Ваша страна играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение реализации мероприятий, посвященных 70-й годовщине установления дипломатических отношений между государствами.

Он пожелал президенту и премьер-министру Индии доброго здоровья и успехов, а дружественному народу Индии - благополучия и процветания.